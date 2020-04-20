كل عام وانتم بخير.. نبيلة عبيد تهنئ جمهورها بـ عيد الربيع

حرصت الفنانة نبيلة عبيد على تهنئة جمهورها بعيد الربيع و عيد شم النسيم، الموافق اليوم الإثنين 20 أبريل الجاري.





ونشرت نبيلة عبيد صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل وانتم بخير بمناسبة الربيع وعيد شم النسيم".





يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد تقدم مسلسل سكر زيادة في رمضان المقبل، وهو التعاون الأول لها مع نادية الجندي، ومن إخراج وائل إحسان.





وعلى جانب آخر، تستعد النجمة نانسي عجرم لتسجيل تتر مسلسل "سكر زيادة"، من بطولة النجمتين الكبيرتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، والأغنية من المقرر أن تحمل نفس اسم المسلسل، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم، ويتم تسجيلها الأسبوع المقبل.













مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدي وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، وسليمان عيد.























