AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كل عام وانتم بخير.. نبيلة عبيد تهنئ جمهورها بـ عيد الربيع

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:59 ص
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
Advertisements
محمد بدران
حرصت الفنانة نبيلة عبيد على تهنئة جمهورها بعيد الربيع و عيد شم النسيم، الموافق اليوم الإثنين 20 أبريل الجاري.

ونشرت نبيلة عبيد صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل وانتم  بخير بمناسبة الربيع وعيد شم النسيم".

يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد تقدم مسلسل سكر زيادة في رمضان المقبل، وهو التعاون الأول لها مع نادية الجندي، ومن إخراج وائل إحسان.

وعلى جانب آخر، تستعد النجمة نانسي عجرم لتسجيل تتر مسلسل "سكر زيادة"، من بطولة النجمتين الكبيرتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، والأغنية من المقرر أن تحمل نفس اسم المسلسل، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم، ويتم تسجيلها الأسبوع المقبل. 



مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدي وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، وسليمان عيد.






Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نانسي عجرم تغني تتر سكر زيادة لـ نادية الجندي ونبيلة عبيد

نادية الجندي تتحدث عن حقيقة خلافها مع نبيلة عبيد "فيديو"

سكر زيادة.. شاهد.. نادية الجندي تصفع أحمد السقا

نادية الجندي في مواجهة نبيلة عبيد بمسلسل سكر زيادة.. أين يمكن مشاهدته؟

أول ظهور لـ نبيلة عبيد بـ الكمامة الطبية.. شاهد

حسني شتا يوجه رسالة لـ نادية الجندي بعد انتهاء سكر زيادة

ترشيحاتنا

أخصائي سعودي يحسم الجدل في العلاقة بين ارتداء الكمامة وانتشار فيروس كورونا

أحمد موسى يطالب بإقامة صلاة التراويح.. والأوقاف: سندرس الأمر.. فيديو

إغلاق المساجد في رمضان وصلاة أول جمعة في البيت.. الإفتاء تعلق عليها بـ 18 كلمة

احذر.. تبادل الأموال يعرضك للإصابة بـ فيروس كورونا

القصة الكاملة لأزمة ريهام حجاج وخالد النبوي.. منتج المسلسل ونسرين أمين يحسمان الجدل

إذا خسرت الدنيا كلها وحاصرتك الهموم والمصائب.. ردد هذه الآية القرآنية ليرفع الله البلاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج