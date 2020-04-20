كفاكم عبثا.. أحمد فهمي: العالم يتغير بسبب ڤيروس والناس لا يتغيرون

عبّر الفنان أحمد فهمي ، عضو فريق واما، عن إستيائه من تصرفات بعض الأشخاص الذين يحملون حقدًا وكرهًا بداخلهم.





قال من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" :" كفاكم عبثًا .. العالم يتغير بسبب ڤيروس و الناس لا يتغيرون .. الخالق يعطينا درس و مازال الناس يحاربون بعضهم البعض من أجل اشياء وهميه".





بينما هنأ الجمهور بمناسبة حلول شهر رمضان قائلًا: "قبل شهر رمضان اتمني من الجميع للجميع ،الكلمة الطيبه .. و اعتبروها صدقه .. و صدقًا لنا جميعًا #كفانا_عبثًا".





يذكر أن قدم أحمد فهمي ، العديد من الاعمال الفنية الناجحة سواء في مجال الغناء أم التمثيل.



