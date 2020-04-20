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فن

كفاكم عبثا.. أحمد فهمي: العالم يتغير بسبب ڤيروس والناس لا يتغيرون

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:57 ص
أحمد فهمي
أحمد فهمي
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آيه عاطف
عبّر الفنان أحمد فهمي، عضو فريق واما، عن إستيائه من تصرفات بعض الأشخاص الذين يحملون حقدًا وكرهًا بداخلهم.

قال من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" :"كفاكم عبثًا .. العالم يتغير بسبب ڤيروس و الناس لا يتغيرون .. الخالق يعطينا درس و مازال الناس  يحاربون بعضهم البعض من أجل اشياء وهميه".

بينما هنأ الجمهور بمناسبة حلول شهر رمضان قائلًا: "قبل شهر رمضان اتمني من الجميع للجميع ،الكلمة الطيبه .. و اعتبروها صدقه .. و صدقًا لنا جميعًا #كفانا_عبثًا".

يذكر أن قدم أحمد فهمي، العديد من الاعمال الفنية الناجحة سواء في مجال الغناء أم التمثيل.


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