AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سبوتنيك: البحرية الأمريكية تعلن تحليق مقاتلة روسية قرب طائرة دوريات أمريكية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:39 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلن الأسطول السادس للبحرية الأمريكية أن الطائرة الروسية "سو-35" حلقت للمرة الثانية في أربعة أيام، أمام طائرة الدوريات الأمريكية P-8A بوسيدون المضادة للغواصات فوق البحر المتوسط.
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان صحفي صادر عن الأسطول السادس الأمريكي: "في 19 أبريل 2020، تم اعتراض الطائرة البحرية الأمريكية P-8A التي تحلق في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأبيض المتوسط ​​مرتين في 100 دقيقة من قبل "سو-35" الروسية.. واعتبر الاعتراض الأول آمنًا واحترافيًا.. تم تحديد الاعتراض الثاني على أنه غير آمن وغير احترافي".
وفقًا للأسطول السادس، اعتبرت المناورة غير آمنة بسبب السرعة العالية للطائرة"سو-35" حيث عرضت سلامة الطائرتين للخطر.غير أن وزارة الدفاع الروسية لم تعلق على هذه الأنباء حتى الآن.

Advertisements

ترشيحاتنا

حكاية بولين.. خطوبة في قرية بالبحيرة تتسبب في إصابات ووفيات بسبب فيروس كورونا.. فيديو

تعليق منتج ومؤلف فيلم يوم وليلة على غضب الممرضين من الفيلم.. فيديو

محمد العدل: قناة الأهلي ستشهد طفرة كبيرة

بـ قانون المرور الجديد.. غرامة مالية على نفاد البنزين في الطريق

استخدامات لا تعلمها عن مسند الرأس في السيارة

باهر المحمدي ينتقل إلى الأهلي.. مدرب الإسماعيلي يكشف الحقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود x أسود.. ابنة أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة