برلماني: إجراءات الحكومة ساهمت فى تحجيم معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

أشاد النائب حسن السيد،عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بإجراءات الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا ،من حيث سرعة إتخاذ قرارات مختلفة ساهمت فى تحجيم معدل الاصابات والوفيات بفيروس كورونا فى مصر مقارنة بدول اخرى.





وأضاف السيد فى بيان صحفى له : أنه على الرغم من إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا من حيث تأمين المواطنين فى حظر التجوال وغلق المحلات إلا أن بعض المواطنين غير ملتزمين بهذه الإجراءات.





وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن الحكومة إتخذت إجراءات صحية على أعلى مستوى لمواجهة فيروس كورونا من خلال تخصيص مستشفيات للعزل والحجر الصحي،كما خصصت أطقم طبية دربتها على التعامل مع المصابين ممن لديهم إشتباه الإصابة بأعراض الفيروس، بحيث يتم التفرقة بين الإنفلونزا وفيروس كورونا وكيفية مواجهته من البداية حتى النهاية، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع جثمان المتوفين بفيروس كورونا من حيث التغسيل والتكفين.





وتابع: الدولة المصرية إتخذت إجراءات إقتصادية صدق عليها الرئيس السيسى لمعاونة المستثمرين والصناع والسياحة لكى يقفوا على قدمهم ولايستغنوا عن العمالة ويحتفظوا بها حتى لايؤثروا على الإنتاج أو على العاملين فى المصانع ، مؤكدا على ضرورة إستمرار عجلة الإنتاج حتى لاتؤثر على حياتنا.





واختتم: البنك المركزى اتخذ إجراءات لتوفير إعتمادات مالية بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا ، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الطاقة والغاز للمصانع وذلك لتشجيع المستثمرين.