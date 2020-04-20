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رياضة

كريستيانو رونالدو يخرق الحجر الصحي للاحتفال بعيد ميلاد ابنة شقيقه

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
كشفت صحيفة كورييه ديلو سبورت، صباح اليوم الإثنين، أن رونالدو أثار الجدل الواسع، حين خرق قواعد الحجر الصحي، من أجل الاحتفال بعيد ميلاد ابنة شقيقه.

ويثير انتشار فيروس كورونا القلق والرعب حول العالم، خاصة مع وصوله إلى كرة القدم، وتسببه في توقف النشاط الرياضي، وإصابته العديد من أفراد المنظومة.

وكان اتحاد الكرة الإيطالي أعلن في منتصف مارس الماضي تأجيل منافسات الدوري إلى أجل غير مسمى، قبل أن يعلق الاتحاد الأوروبي النشاط القاري حتى إشعار آخر، مما دفع النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، للعودة إلى بلاده البرتغال.



رونالدو شوهد رفقة أكثر من 20 شخصًا، بأحد مطاعم جزيرة ماديرا البرتغالية، كما حضر والدته دولوريس، التي تماثلت للشفاء التام من السكتة الدماغية التي أصابتها منذ أسابيع قليلة.

يذكر أن رونالدو أغضب الجماهير البرتغالية منذ أيام قليلة، حين تدرب على ملعب نادي ناسينوال ماديرا، بالكرة، وهو ما تمنعه السلطات البرتغالية، إذ يعد خرقًا للحظر.
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