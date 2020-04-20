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برلمان

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن شكاوى دفعة تكليف أطباء مارس 2020

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:34 م
الأطباء
الأطباء
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فريدة محمد
تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن شكاوي دفعة تكليف أطباء مارس 2020، وعزوف الكثير منهم عن التسجيل بموقع التكليف بسبب توزيع التخصصات.

وقال طلعت فى بيان صحفى له إن المجتمع المصري أدرك التحديات الكبيرة التى تواجه المنظومة الصحية  في ظل المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وأن الإهتمام بها والتغلب علي كافة إشكالياتها ضرورة مهمة حرصا على صحة وسلامة الإنسان في النهاية، والنهوض بأوضاع الأطقم الطبية بهذه المنظومة جزء رئيسي من دعمها  وتطويرها.

وأضاف عضو مجلس النواب بأن الدعم والمساندة للأطقم الطبية في مصر وتوصيفم بالجيش الأبيض، جراء جهودهم في المواجهة والتحديات الكبيرة التى يواجهونها للحفاظ على صحة وسلامة جموع المواطنين،  يؤكد ضرورة النقاش والحوار من أجل الوصول إلي رؤي إيجابية من شأنها أن تحل أي إشكالية تخصهم، أو مطالب لهم يتم تلبيتها، وهو ما يستلزمه الأمر  مع عزوف دفعة تكليف أطباء مارس 2020، بسبب سوء توزيع التخصصات بحسب رؤيتهم، وأنها محاولة لتحميلهم العجز والنقص بكافة التخصصات بالمنظومة الصحية، ومن ثم الأمر يحتاج للدراسة والنقاش من جانب وزارة الصحة  مع ممثلي شباب الأطباء والنقابة.

ولفت طلعت إلى أن أطباء دفعة مارس 2020 يحتاجون إلي توزيع عادل للرغبات، أو العودة للنظام القديم للتكليف، ويرون أن النظام الجديد يحرم الأطباء من دخول التخصصات الراغبين فيه، ومن ثم أًصبح من الضرورة التكاتف والتعاون ونبذ أي أسباب تؤدي للتوتر بين صفوف شباب الأطباء الذين يحتاجهم الوطن بشدة، ومن ثم استمرار عدم التسجيل بحركة التكليف الجديدة يفقد المنظومة الصحية القوة ضاربة من الشباب وهو أمر لابد من دراسته بدقة حرصا على المصلحة العليا  للدولة المصرية.
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