657 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في البرتغال

سجلت البرتغال اليوم الاثنين، حوالي 657 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 20863، حسب وزارة الصحة .
وزاد عدد الوفيات بمقدار 21، ليصل إلى 735، في حين ظل عدد حالات التعافي عند 610، تعمل السلطات في البرتغال حاليًا في ظل حالة الطوارئ التي ستستمر حتى 2 مايو المقبل.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن 85506 أشخاص آخرين ثبتت إصابتهم بمرض فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يضع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بدء تفشي المرض فوق 2.24 مليون.
ويشير آخر تحديث حول حصيلة الفيروس كوفيد 19 إلى انخفاض في الزيادة اليومية لأعداد الحالات والوفيات مقارنة بالبيانات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية يوم السبت.
وتم الإبلاغ عن ما يقرب من 4000 حالة أقل و 247 حالة وفاة أقل في جميع أنحاء العالم وفقا لاحدث احصاءات.
لا تزال أوروبا هي القارة الأكثر تضررا ، بأكثر من 1.1 مليون حالة من المرض. وبحسب منظمة الصحة العالمية ، تجاوزت حصيلة ضحايا كوفيد 19 في أوروبا 100 ألف يوم أمس، بعد الإبلاغ عن 3737 حالة وفاة أخرى.
وتم الإبلاغ عن 37،589 حالة أخرى و 2.516 حالة وفاة في جميع أنحاء الأمريكتين ، وكان معظمها في الولايات المتحدة.