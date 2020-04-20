AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

657 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في البرتغال

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:55 م
كورونا في البرتغال
كورونا في البرتغال
Advertisements
على صالح
سجلت البرتغال اليوم الاثنين، حوالي 657 حالة إصابة جديدة بـ  فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 20863، حسب وزارة الصحة .

وزاد عدد الوفيات بمقدار 21، ليصل إلى 735، في حين ظل عدد حالات التعافي عند 610، تعمل السلطات في البرتغال حاليًا في ظل حالة الطوارئ التي ستستمر حتى 2 مايو المقبل.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن 85506 أشخاص آخرين ثبتت إصابتهم بمرض فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يضع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بدء تفشي المرض فوق 2.24 مليون.

ويشير آخر تحديث حول حصيلة الفيروس كوفيد 19 إلى انخفاض في الزيادة اليومية لأعداد الحالات والوفيات مقارنة بالبيانات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية يوم السبت. 

وتم الإبلاغ عن ما يقرب من 4000 حالة أقل و 247 حالة وفاة أقل في جميع أنحاء العالم وفقا لاحدث احصاءات.

لا تزال أوروبا هي القارة الأكثر تضررا ، بأكثر من 1.1 مليون حالة من المرض. وبحسب منظمة الصحة العالمية ، تجاوزت حصيلة ضحايا كوفيد 19 في أوروبا 100 ألف يوم أمس، بعد الإبلاغ عن 3737 حالة وفاة أخرى.

وتم الإبلاغ عن 37،589 حالة أخرى و 2.516 حالة وفاة في جميع أنحاء الأمريكتين ، وكان معظمها في الولايات المتحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: فيروس كورونا وباء عالمي.. 10 آلاف إصابة بالدول الإسلامية

الصحة العالمية: 14 ألف إصابة جديدة بكورونا القاتل في أقل من 24 ساعة

رسميا..كورونا يضرب أوروبا بالكامل بعد تسجيل أول حالة في هذه الدولة

آخر أخبار كورونا لحظة بلحظة.. أكثر من 212 ألف مصاب في 150 دولة | تفاعلي

لحظة بلحظة.. كورونا يزحف إلى دول جديدة وحالات الإصابة تقترب من 300 ألف

ارتفاع حصيلة قتلى وباء كورونا في بلجيكا إلى 4157

ترشيحاتنا

خالفوا قرار الأمن.. ضبط 3 أشخاص لتشغيل مركب للرحلات النيلية في المنيا

بعد رفضه تخفيض رواتب اللاعبين.. تركي آل الشيخ يعبر عن حبه لـ ألميريا

وفاة أحد أبطال الصفوف الأمامية المسعف سيد عمران دشتي في الكويت

البرلمان يزف بشرى للموظفين..علاوة شهرية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أول يوليو

بالكمامة و ملابس رياضية .. هيفاء وهبى تستعرض رشاقتها بإطلالة جديدة

فى عيد ميلاد رامز جلال.. معلومات عن صاحب المقالب وعمره الحقيقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى ضغط الدم المرتفع .. تناول هذا المشروب بعد وجبة الفسيخ

عنف في باريس.. مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة .. شاهد

لتهدئة القولون بعد تناول الفسيخ.. احرص على تناول مشروب البابونج والمرمرية والينسون