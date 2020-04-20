657 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في البرتغال

سجلت البرتغال اليوم الاثنين، حوالي 657 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 20863، حسب وزارة الصحة .





وزاد عدد الوفيات بمقدار 21، ليصل إلى 735، في حين ظل عدد حالات التعافي عند 610، تعمل السلطات في البرتغال حاليًا في ظل حالة الطوارئ التي ستستمر حتى 2 مايو المقبل.



