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فن

لطيفة تهنئ جمهورها بعيد شم النسيم.. شاهد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:20 م
صدى البلد
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ندى فكرى
شاركت الفنانة لطيفة جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت لطيفة على الصورة قائلة :" ‏كل سنه وانتم طيبين انتوا وكل احبابكم عيد شم نسيم سعيد ".

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها وجاء تعليق أحدهم كالتالي :" كل سنة وانتي طيبة يا لطيفة وعيد سعيد عليكي ".

وتابعت أخرى قائلة : "نجمة تونس الأولى".


يذكر أن آخر أعمال لطيفة هى أغنية "أمى" التى صورتها على شكل فيديو كليب، خلال قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد سامى ورامى جمال الدين، ألحان وتوزيع إسلام صبرى، والكليب من إخراج أحمد جمال.
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