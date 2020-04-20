1153 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر في الوادي الجديد خلال 2019

ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالوادي الجديد، خلال عام 2019 مبلغ 37.250 مليون جنيه لتنفيذ 1153 مشروع تجارى، وإنتاج حيواني وخدمي بالمحافظة.





صرح بذلك محمود سبع، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالوادى الجديد، مؤكدا في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن تلك المشروعات وفرت 3250 فرصة عمل لأبناء المحافظة.





وأكد سبع، أن تمويل المشروعات جرى من خلال جهات وسيطة كالبنوك والجمعيات الأهلية وأيضا من خلال الإقراض المباشر من الجهاز.





يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لدعم وتنمية المشروعات المتنوعة من خلال الإقراض بفوائد بسيطة.

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