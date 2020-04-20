سيولة مرورية على الطريق الدائرى فى شم النسيم









أغلقت حديقة الحيوان بالجيزة اليوم الزيارات تجنبًا للتجمعات والتي تساعد على انتشار فيروس كورونا خاصة أنها عادة قديمة للاحتفال بأعياد شم النسيم والربيع.





وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت إغلاق طرق الكورنيش بجميع المحافظات وعدم السماح بانتظار السيارات اليوم الاثنين، مع توفير المسارات البديلة، فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط" سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق.

شهد اليوم الطريق الدائرى سيولة مرورية بسبب التزام المواطنين لقرارات الحكومة التي اتخذتها اليوم لمنع التجمعات احتفالا بشم النسيم والربيع، لتقليل الحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.