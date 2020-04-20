الصراع بدأ سريعا.. نيوكاسل السعودي يسعى لخطف الجوهرة من مانشستر يونايتد

أنهى صندوق الاستثمار السعودي اتفاقه مع مايك آشلي مالك نادي نيوكاسل الإنجليزي، لشراء 80% من أسهم الفريق، مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، في صفقة خيالية، كشفت عنها الصحف البريطانية.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة تايمز البريطانية، فإن الصندوق السعودي أودع المبلغ المتفق عليه بالفعل في حساب مالك النادي، وتم توقيع العقود في انتظار إجراء روتيني بموافقة رابطة الدوري الإنجليزي، والذي يحتاج لوقت قصير.





على الفور وعقب إعلان الاتفاق بين الطرفين، خرجت الصحف البريطانية، للحديث على الصفقات المحتملة للنادي العريق، من أجل العودة إلى منصات التتويج مجددًا.





وبحسب ما ذكرته صحيفة ذا صن الإنجليزية، فإن المدرب ستيف بروس سيعمل على تدعيم الخط الهجومي، في ظل امتلاك قوة دفاعية وحارس مرمى متميز، مؤكدة أنه وضع داويت ماكنيل جناح بيرنلي وجون ماكجين لاعب وسط أستون فيلا ضمن أولوياته، فيما بنى المدرب أحلامه على النجم الفرنسي جريزمان لاعب برشلونة الإسباني.





في السياق ذاته، أكدت صحيفة برمنجهام لايف البريطانية، أن النادي بثوبه الجديد، وضع عينه على لاعب أستون فيلا جاك جيريلش، بعد الأداء المميز الذي قدمه الموسم الحالي رفقة الفلاينز.



