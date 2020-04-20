AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نسعى لحلول تخدم الإنسانية ضد كورونا.. أبرز تصريحات وزير التعليم السعودي اليوم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:02 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
Advertisements
ميـــس رضــا
دشن وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ورشة عمل عن بُعد بعنوان: (دور الجامعات السعودية في تطوير الأدوات التشخيصية والوسائل العلاجية لمواجهة فيروس كورونا)، التي نظمتها وزارة التعليم ممثلةً في وكالة البحث والابتكار، وحضرها 562 أكاديميًا وباحثًا ومختصًا.


وقال  وزير التعليم في كلمته في افتتاح الورشة: "نجتمع صفًا واحدًا في لحمة وطنية، أثبتت لدول العالم ما تميزت به قيادة هذه البلاد من حكمة ودقة ومسؤولية في إدارة أزمة فيروس كورونا، والتصدّي له، من خلال إجراءات صحية سديدة أثبت فيها نظامنا الصحي تفوقه عالميًا، وقدرته على الأخذ بزمام الأمور الوقائية والعلاجية، وقبل ذلك الإنسانية التي كانت حديث العالم أجمع".


وأوضح أنه يجتمع اليوم الباحثون والعلماء والخبراء من جميع جامعاتنا ومراكزنا البحثية، متجهين إلى هدف واحد؛ لمناقشة الأدوات التشخيصية والوسائل العلاجية لمواجهة فيروس كورونا، وتطوير التقنيات الطبية لمواجهته، من خلال منظومة البحث والابتكار في الجامعات السعودية، مشيرًا إلى أنه ستناقش في جلسات هاتين الورشتين 18 موضوعًا علميًا، ويثريها بالطرح 60 متحدثًا من علمائِنا وباحثينا السعوديين"، لافتًا إلى أن الورشتين تستهدفان الوصول إلى حلولٍ تخدم الإنسانية في مواجهة هذه الجائحة بالتعاون بين الباحثين والمختصين ليكون الجميع في منظومة بحثية واحدة، والنظر في إمكانية الخروج بمنتجات طبية، وعقاقير ولِقاحات، تمثل حلولًا تطبيقية تدعم الجهود الصحية التي تضطلع بها وزارة الصحة في مستشفياتها ومراكزها البحثية.


من جهته، أشاد المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة خلال كلمته في الورشة، بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لإدارة الأزمة؛ مما جعل المملكة تتفوق على دول متقدمة، مشيدًا بجهود وزارة التعليم في دعم البحث العلمي لمواجهة كورونا، والسعي العلمي الجاد للوصول إلى ابتكارات للحد من انتشار الجائحة التي ضربت العالم.


عقب ذلك بدأت الجلسات المغلقة للورشة بحضور 70 باحثًا من المعنيين في تطوير الأدوات التشخيصية والعلاجية للفيروس، وبناء الفريق العلمي الذي سيتولى هذه المهمة.


يُذكر أن الوزارة ستقيم ورشة العمل الثانية يوم الأربعاء القادم بعنوان: "تطوير التقنيات الطبية لمواجهة فيروس كورونا من خلال منظومة البحث والابتكار في الجامعات السعودية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتماد المعاهد المتوسطة بالكليات التكنولوجية ودورة الابتكار.. نشاط مكثف للتعليم العالي وأكاديمية البحث.. وورش تعريفية لتنفيذ مبادرة دعم كليات العلوم الحكومية

خالد عبد الغفار يعلن تفاصيل استعدادات عقد المنتدى العالمي للتعليم العالي.. مناقشة القضايا المعنية بالبحث العلمي على مستوى العالم.. وآثار الثورة الصناعية الرابعة على سوق العمل

قادة قمة العشرين يتفقون على ضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي

مؤسسات البحث العلمي تضع كافة إمكانياتها لمواجهة كورونا.. فيديو

بشري من مركز التميز العلمي للمصريين: نعمل على تحضير لقاح مضاد لفيروس كورونا

بعد إعلان جائزة الـ 500 ألف جنيه.. تعليم النواب تكشف خطة الدولة فى القضاء على كورونا

ترشيحاتنا

عروس محجبة بإحدى كنائس لبنان تثير الجدل.. اعرف القصة

بشرة خير.. محافظ الجيزة: رفع الحظر عن قرية المعتمدية خلال ساعات

حرضت على بث فيديوهات من غُرف نوم الفتيات بمقابل مادي.. قصة حنين حسام من تيك توك إلى قبضة الأمن .. فيديو

هل تجوز صلاة التراويح خلف الإمام في التليفزيون؟.. شاهد رد الإفتاء

الأهلي وعبد الله السعيد لعبة قط وفار .. الأحمر جدد له قبل انتقاله للزمالك والفيفا تصدر قرارا صادما

أعجب وأجمل ما قيل في الاستعداد لرمضان..علي جمعة: استقبلوه بسورة الفاتحة

AdvertisementS

كارفور تعلن إصابة أحد العاملين بـ فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل‎

3 سيناريوهات لـ حظر التجول في شهر رمضان.. لميس الحديدي توضح

حنين حسام: أبويا وأمي راضيين وحصلت على 3 آلاف جنيه مقابل الفيديو.. شاهد

مستشار الرئيس: نستخدم بلازما المتعافين في علاج المصابين بـ فيروس كورونا

هل تستفيد مصر من انهيار سعر النفط الأمريكي؟.. مكاسب بالجملة وخسارتان

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

كويكب فضائي ضخم يقترب من الأرض الليلة

الصحة: وفاة 11 حالة جديدة وإصابة 189 وشفاء 89 بـ فيروس كورونا

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

أقل من 3 دولارات للبرميل.. انهيار تاريخي لأسعار النفط الأمريكي

حرضت على بث فيديوهات من غُرف نوم الفتيات بمقابل مادي.. قصة حنين حسام من تيك توك إلى قبضة الأمن .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل وصفة لتقوية المناعة ضد الكورونا

خليك في بيتك.. مواطنو الإسماعيلية يحتفلون بشم النسيم

بعد حفلة الفسيخ والرنجة .. 10 مشروبات وأطعمة سريعة تخفض الضغط العالي