AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق العشري: لهذه الأسباب يحتاج فريق المصري فترة إعداد من 6 لـ 8 أسابيع

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:20 م
طارق العشري
طارق العشري
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أن الظروف الحالية وضع استثنائي، ولم يسبق أن مر بها عالم كرة القدم كله من قبل.


وأضاف طارق العشري في تصريحات متلفزة لقناة "أون تايم سبورت"، أنه لا يوجد أي شخص قادر على توقع موعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وأن فترة توقف الدوري قد تمتد لأكثر من شهرين.


وتابع طارق العشري، أن اللاعبين يقومون بتنفيذ تدريبات يومية منزلية، ولكن تلك التدريبات مجرد تنشيطية ولا يمكن الاعتماد عليها كفترة إعداد للفريق.


وأكمل طارق العشري أن المصري البورسعيدي سيحتاج من 6 لـ 8 أسابيع للاستعداد لاستئناف الدوري.


وتابع طارق العشري أن فترة الإعداد لابد من أن تكون طويلة لضمان عدم تعرض اللاعبين للإصابة مع عودة الدوري.


يذكر أن اتحاد كرة القدم المصري اتخذ قرارا بتعليق النشاط الكروى فى مصر إلى أجل غير مسمى تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بعد انتشار فيروس كورونا الخطير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التأجيل يطاردها.. الكورونا يطيح بمباراة الأهلي المصري أمام الهلال السعودي

رئيس أهلي جدة السعودي: الأمر ليس بيدنا.. والمدرب مستاء من هذا الوضع

عطية صابر: مقترح إلغاء الهبوط حل لأزمة الدورى وحق مشروع للأندية

طارق العشري يفتح النار على لاعبي الدوري المصري.. فيديو

العشرى يعلن دعمه للاعبي القسمين الثالث والرابع بسبب كورونا.. فيديو

المصري: يجب تكوين رابطة أندية من جديد.. وإنبي: تعتمد على التوصيات فقط

ترشيحاتنا

قادمة من شرق ليبيا.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 48 ساعة.. ودرجة الحرارة تصل إلى 38

الكويت تكشف حقيقة وقف تجديد إقامات الوافدين

اتهام الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بسرقة تبرعات كورونا.. اعرف القصة

نشأت الديهي السبب.. حنين حسام: أنا محرضتش على الدعارة.. فيديو

لأول مرة.. وجبة ماكدونالدز أغلى من برميل النفط الخام الأمريكي

السعودية: استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين خلال رمضان

AdvertisementS

أخبار الرياضة| قرار مهم من تركي آل الشيخ.. صدمة للأهلي.. فايلر يتحفظ على ضم كينو.. السعودية تستحوذ على نيوكاسل

أخبار الرياضة.. تحذير شديد اللهجة من الزمالك لـ بن شرقي.. حقيقة إلغاء كأس مصر

الأهلي وعبد الله السعيد لعبة قط وفار .. الأحمر جدد له قبل انتقاله للزمالك والفيفا تصدر قرارا صادما

تحذير شديد اللهجة من الزمالك لأشرف بنشرقي.. تفاصيل

شرط وحيد لضم الأهلي نجم صن داونز.. تفاصيل

بالناشئين.. مرتضى منصور يقضى على ارتفاع أسعار اللاعبين

بعد الوقوع مع إسرائيل.. أحمد الشيخ يعتذر عن تمثيل مصر في كأس العالم للألعاب الإلكترونية

أخبار الزمالك.. النادي يرفض التفريط في لاعبيه الأجانب .. وتحذير شديد اللهجة لـ أشرف بنشرقي

الأهلي يرفض مشاركة أحمد الشيخ في بطولة فيفا للألعاب الإلكترونية.. اعرف الأسباب

تعرف على نجوم الأهلي والزمالك ضيوف برنامج رامز جلال الجديد

إلغاء مسابقة كأس مصر بسبب فيروس كورونا.. اتحاد الكرة يرد

نجم النصر السعودي يدخل الحجر الصحي في نيجيريا بسبب فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل وصفة لتقوية المناعة ضد الكورونا

خليك في بيتك.. مواطنو الإسماعيلية يحتفلون بشم النسيم

بعد حفلة الفسيخ والرنجة .. 10 مشروبات وأطعمة سريعة تخفض الضغط العالي