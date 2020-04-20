طارق العشري: لهذه الأسباب يحتاج فريق المصري فترة إعداد من 6 لـ 8 أسابيع

أكد طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أن الظروف الحالية وضع استثنائي، ولم يسبق أن مر بها عالم كرة القدم كله من قبل.









وأضاف طارق العشري في تصريحات متلفزة لقناة "أون تايم سبورت"، أنه لا يوجد أي شخص قادر على توقع موعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وأن فترة توقف الدوري قد تمتد لأكثر من شهرين.









وتابع طارق العشري، أن اللاعبين يقومون بتنفيذ تدريبات يومية منزلية، ولكن تلك التدريبات مجرد تنشيطية ولا يمكن الاعتماد عليها كفترة إعداد للفريق.









وأكمل طارق العشري أن المصري البورسعيدي سيحتاج من 6 لـ 8 أسابيع للاستعداد لاستئناف الدوري.









وتابع طارق العشري أن فترة الإعداد لابد من أن تكون طويلة لضمان عدم تعرض اللاعبين للإصابة مع عودة الدوري.







