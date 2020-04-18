طارق العشري: رحيل كريم العراقي عن المصري يرتبط بقرار الفيفا

تحدث طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي عن رحيل كريم العراقي لاعب الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .





وأضاف طارق العشري في تصريحات لوكالات الأنباء الألمانية أنه لايمانع رحيل كريم العراقي لاعب الفريق الأول؛ بشرط إنهاء أزمة وقف قيد اللاعبين .





وتابع طارق العشري:" كريم العراقي خامة جيدة ويمتلك إمكانيات فنية مميزة، وصغير في العمر"، مؤكدا أنه لايمانع في رحيل اللاعب، في ظل رغبته بالانتقال إلي أحد الأندية.





وأكد طارق العشري أنه سيمنع رحيل أي لاعب لحين إنتهاء أزمة قيد اللاعبين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، خاصة في ظل امتناع المصري عن قيد لاعبين.