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رياضة

طارق العشري: رحيل كريم العراقي عن المصري يرتبط بقرار الفيفا

السبت 18/أبريل/2020 - 07:37 م
كريم العراقي
كريم العراقي
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حسام الحارتي
تحدث طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي عن رحيل كريم العراقي لاعب الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأضاف طارق العشري في تصريحات لوكالات الأنباء الألمانية أنه لايمانع رحيل كريم العراقي لاعب الفريق الأول؛ بشرط إنهاء أزمة وقف قيد اللاعبين .

وتابع طارق العشري:" كريم العراقي خامة جيدة ويمتلك إمكانيات فنية مميزة، وصغير في العمر"، مؤكدا أنه لايمانع في رحيل اللاعب، في ظل رغبته بالانتقال إلي أحد الأندية.

وأكد طارق العشري أنه سيمنع رحيل أي لاعب لحين إنتهاء أزمة قيد اللاعبين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، خاصة في ظل امتناع المصري عن قيد لاعبين. 
 
وتعرض نادي المصري البورسعيدي للإيقاف عن قيد لاعبين جدد حتى نهاية موسم 2021؛ بسبب أزمة اللاعب شيخ موكورو، الذي تعاقد معه الفريق في عام 2017، رغم أن عقد اللاعب كان ساريا مع فريق "هلال الأبيض" السوداني.
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