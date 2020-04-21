3 ملايين حصيلة القضايا المضبوطة من رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.





وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (4) أشخاص فى (3) قضايا "إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى ، تحويلات مالية غير مشروعة".





وبلغت قيمة المبالغ المضبوطة نقديًا فى تلك القضايا (48690 جنيه) وكذا عملات أجنبية (2803 ريال سعودى – 1716 دولار أمريكى "بما يعادل 38885 جنيه)، بإجمالى (87575 جنيه).





وبلغت قيمة المبالغ التى تم ضبطها فى تلك القضايا مستنديًا (3,000,000 جنيه ).





واتخذت الإجراءات القانونية.