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رياضة

موعد عودة الدوري الإيطالي بعد توقفه بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:14 ص
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي
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نور عادل
أكد أحمد صبري صحفي بموقع إكسترا سبورت بإيطاليا أن هناك مناقشات حادة في الدوري الإيطالي لعودة المسابقة خلال الفترة القادمة .

وأضاف صبري في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten " مع الإعلامي محمد فاروق عبر skype من إيطاليا أن الأندية أخطرت لاعبيها بإستدعائهم للتواجد في إيطاليا بداية الأسبوع القادم لتواجدهم في الحجر الصحي لـ14 يوم للتأكد على سلامتهم وذلك قبل عودة النشاط في مايو القادم .

وكان في وقت سابق صحيفة كورييري ديلو سبورت الايطالية، قد كشفت عن الأندية الموافقة والاندية الرافضة  لفكرة استئناف الموسم الحالي بالدوري الإيطالي بعد توقف المسابقة لعدة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 “.

وعلى رأس الأندية الراغبة في استكمال الموسم يوفنتوس، فيرونا ، روما ، ليتشي ، بارما ، ساسولو ، نابولي  ،بولونيا ولاتسيو مع رفض أندية بريشيا، سبال ، جنوى ، سامبدوريا ، تورينو ، وأودينيزي  فكرة العودة للعب مباريات في كالتشيو الموسم الجاري.

وأفادت كورييري بأن ميلان وإنتر ميلان لا يمانعان فكرة استئناف الموسم دون وضع أي شروط لهذا الأمر.
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