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رياضة

شريف إكرامي: رمضان صبحي طلب الزواج من شقيقتي في التتش ورفضت.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:16 ص
شريف إكرامي ورمضان
شريف إكرامي ورمضان صبحي
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حسن العمدة
قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لم يتوقع نهائيًا تألق رمضان صبحي، مهاجم نادي هيدرسفيلد في صفوف النادي الأهلي بعد العودة للقلعة الحمراء على سبيل الإعارة.

وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن رمضان صبحي حقق نجاحًا كبيرًا بعد العودة للأهلي وظهر بشكل ملفت للغاية خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي، وأن ذلك الفضل يرجع إلى السويسري رينيه فايلر، الذي نجح في تطوير مستواه.

وتطرق شريف إكرامي في حديثه عن زواج رمضان صبحي من شقيقته حبيبة إكرامي، قائلا: "رمضان صبحي كان يجلس معي في الغرفة بمعسكرات الأهلي، وأبلغني في رغبته بالزواج مبكرًا وأعتقد وقتها أن موضوع شقيقتي لم يكن تحدد أمامه، ولكنني نصحته بالزواج في وقت متأخر".

وأضاف: "في أحد الأيام وخلال تواجدي في تدريبات الأهلي، تلقيت اتصالا من المنزل، يبلغوني بأن رمضان صبحي يبفاتحني في الموضوع، وهنا رأيته يسير في اتجاهات مختلفة حولي في الجيم باستاد التتش؛ فاستدعيته فورًا".

وأختتم : "قولتله عاوز إيه يا رمضان.. عرفت كل حاجة.. ولكنني رفضت في بداية الأمر بسبب صغر سنه، ولكن هو أصر.. ووافقت بعدها؛ لأن اللاعب شخصيته أكبر من سنه وتفكيره يعجبني كثيرًا".
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