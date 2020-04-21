لليوم الثالث على التوالي.. الصين بدون وفيات بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الاجراءات التي تقوم بها لمنع تفشي الفيروس.





كما كشفت السلطات الصينية، اليوم، عن عدم تسجيل أي وفيات، وذلك لليوم الثالث على التوالي.





وفي سياق متصل، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تحفظها على مدى شفافية الصين في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وسط موجة كبيرة من الشكوك والاتهامات الموجهة إلى بكين.





وطالبت ميركل ، الصين ، بأن تتحلى بأكبر قدر ممكن من الشفافية بشأن تفشي فيروس كورونا.





وتجري الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقا بشأن اتهامات للصين بتصنيع الفيروس في أحد معامل هوبي.