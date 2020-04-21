ترامب يعلن عزمه تعليق الهجرة مؤقتا إلى الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عزمه التوقيع على أمر تنفيذي لتعليق الهجرة مؤقتا إلى الولايات المتحدة.





وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في ضوء هجوم العدو غير المرئي، وكذلك الحاجة لحماية وظائف مواطنينا الأمريكيين العظماء".





وأضاف: "سأوقع على أمر تنفيذي لتعليق الهجرة مؤقتًا إلى الولايات المتحدة".





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إجراء 72 اختبارا على عقافير وأدوية بالولايات المتحدة خلال الوقت الحالي، مؤكدا إحرازها نتائج واعدة.





وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي حول أزمة كورونا إن شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية تحرز تقدما كبيرا في إجراء اللقاحات لفيروس كورونا المستجد.



