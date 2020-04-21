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أخبار البلد

5 نصائح لمرضى السكري في شهر رمضان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:31 ص
مرض السكري
مرض السكري
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أكد الدكتور عبدالله الذيابي طبيب الباطنة في مستشفي الحرس الوطني بالسعودية ان هناك اكثر من 4 ملايين شخص مصاب بمرض السكري في المملكة وفقا لإحصائية الاتحاد الدولى للسكري عام 2017 . 

وأضاف الذيابي في تصريحات لصحيفة سبق السعودية : يعاني مرضي السكري من العديد من التحديات في شهر رمضان المعظم لكنهم قادرون علي التعامل وأداء العبادات بشكل طبيعي بشرط العمل بالتوجيهات والنصائح . .

وأوضح أن أغلب مرضي السكري قادرون علي الصيام بأمان ولكن هناك نوع اخر يعاني من هبوط السكر المتكرر او ارتفاعه وهبوط السكر غير المصحوب بأعراض . 

وأشار إلى أن ارتفاع او انخفاض مستوي سكر الدم يعود لـ اسباب كثيرة اهمها تغيير موعد الوجبات والامتناع الادوية او عدم تناول وجبة السحور وفي هذه الحالة يجب الافطار او زيارة الطبيب . 

ونصح الذيابي مرضي السكر بعمل نظام غذائي صحي ومتوازن قائمة علي السعرات الحرارية موزعه علي الوجبات والتقليل من التمر والوجبات المقلية والسكريات بمختلف انواعها .
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