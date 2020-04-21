محافظ الدقهلية: افتتاح المركز التكنولوجي الجديد بديوان عام المحافظة قريبا

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على حسن معاملة المواطنين الوافدين لقضاء مصالحهم من إدارات الديوان العام، مشيرا إلى أننا جميعا كمسئولين فى مواقعنا كل فى دائرة اختصاصه، جئنا من أجل خدمة المواطن.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الدقهلية، صباح اليوم مع مديرى الإدارات بمكتب المحافظ، والمديرين والعاملين بإدارات الأمن والاتصال السياسى والإعلام والعلاقات العامة.





وأكد المحافظ، أن إدارة الأمن هى أول من يستقبل المواطنين المترددين على ديوان عام المحافظة وعليهم مقابلة المواطن بشكل لائق وعليهم تنفيذ الإجراءات الأمنية المتبعة والتى تتمثل فى تحقق من شخصية الوافد من خلال بطاقته الشخصية ويتكفل أحد أفراد الأمن أن يصطحبه إلى مقر الإدارة التى يقصدها.





وأشار المحافظ، إلى أن يستمر العمل بهذا النظام حتى يتم افتتاح المركز التكنولوجي الجديد بديوان عام المحافظة قريبا لاستقبال المواطنين وتلقى شكواهم وفحصها مع الجهات المختصة.





ووجه المحافظ، جميع أفراد العمل بكافة الإدارات داخل الديوان، أن يبذلوا كل الجهد من أجل أن يحصل المواطن على الخدمة التى يطلبها ما دامت تتسق مع القوانين والقواعد المنظمة، مشيرا إلى أنه لا بد وأن يتسم التعامل مع المواطن بالابتسامة والاحترام.



