هل ينجح افيجان في علاج كورونا؟ .. القومي للبحوث يعلن أخبارا مبشرة للمصريين

قال الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، إن دواء افيجان أعطى تجارب معملية هامة جدا ، واثبت تأثيره على فيروس كورونا ولكن الدراسة به تقوم علي محورين ، الاول في المعمل لقياس مدى تأثيره علي الخلايا والتي كانت مبشرة، ولكن لا يمكن الحصول علي تقرير نهائي إلا بعد إجراء التجارب السريرية ويتم جمع هذه التقارير لدى وزير التعليم العالي ومن ثم اتخاذ القرار.





واضاف "هاشم"، أن التجارب السريرية تستغرق اسبوعين، متمنيا أن تكون ناجحة كمان كانت التجارب المعملية مبشرة ، مشيرا إلى أن التجارب السريرية سيتم إجراؤها بالتعاون مع جامعة عين شمس وتحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وهو مطلع علي مستجدات الأمور بشكل دائم.





وكان قد أكد رئيس المركز القومي للبحوث، أن المركز يعمل على دراسة تأثير أكثر من ٧٠ دواءً لمعرفة فعاليتها وتأثيرها على "فيروس كورونا" ومنها دواء "أفيجان"، الذي قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإمداد المركز به، تشير إلى مؤشرات إيجابية.





واوضح أن الفرق البحثية تعمل بتمويل من موازنة المركز، ولا يوجد أي دعم أو تمويل من أي جهة أخرى سواء محلية أو دولية، نافيا علاقة المركز بأي تصريحات أو بيانات يتم تداولها من أفراد أو هيئات أو كيانات أخرى إلا الصادرة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو رئيس المركز فقط.





وأشار رئيس المركز القومي للبحوث، إلى أن المركز يعد كيانا بحثيا مستقلا تابعا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجميع أنشطته سواء الخاصة بمجابهة فيروس كورونا أو أي أنشطة بحثية أخرى تتطلبها الدولة تكون بتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





ومن جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن بروتوكول العلاج المستخدم في مصر لـعلاج فيروس كورونا من أفضل البروتوكولات المستخدمة للعلاج، معقبا: "نبحث عن كل ما يجد في ملف علاج الكورونا"، منوها بأنه لا يتم استخدام بروتوكول علاج واحد مع كل الحالات المصابة.



