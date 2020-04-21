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برلمان

في 9 أشهر.. وزير المالية: انخفاض نسبة الدين وفائض 40 مليار جنيه بالموازنة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:59 م
وزير المالية
وزير المالية
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالي من الفترة يونيو ٢٠١٩حتى مارس ٢٠٢٠ حققت ارتفاعا في معدل النمو بنسبة ٥.٦ في المائة، وهو ما يعد مؤشرًا جيدًا، مضيفا: "وكذلك شهدت تلك الفترة انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أقل من ٨%".   

وأضاف "معيط" خلال استعراضه للبيان المالي للموازنة العامة الجديدة، أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن المؤشرات في الفترة من  يونيو  ٢٠١٩ إلى مارس ٢٠٢٠، تؤكد استمرار تحسن الأداء المالى وانخفاض العجز المالى، مقارنة بتلك الفترة من العام الماضي. 

وتابع: "حققت الموازنة فائضا بنحو ٤٠.٤ مليار جنيه، بينما كان في العام الماضى  ٣٥ مليار جنيه خلال نفس الفترة من يونيو إلى مارس".

وذكر أن نسبة الدين انخفضت في تلك الفترة المشار اليها، وكذلك حدث زيادة في الاستثمارات بنسبة، ٢٣ في المائة زيادة استثمارات. 

وتابع: شهدت زيادة في مخصصات التعليم والصحة، وزيادة في الإنفاق على تطوير البنية التحتية، وتخصيص ١٢١ مليار جنيه لصناديق المعاشات، خلال تلك الفترة.
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