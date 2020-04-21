بعد استقالته لأسباب صحية.. هل تتكتم الصين على إصابة مسئول كبير في شركة أوبو OPPO بـ كورونا

أعلنت شركة أوبو الصينية، استقالة برايان شين Brian Shen مسئول التسويق العالمى بالشركة، لأسباب صحية، وفي الوقت الذى يضرب فيه فيروس كورونا العالم بقوة حاصدا مئات الآلاف من الأرواح، لا يزال من غير المعروف ما إذا كان المدير التسويقى العالمى لخامس أكبر شركة مصنعة للهواتف في العالم، مصابا بفيروس كورنا أم لا.





ووفقا لصحيفة South China Morning Post فإن خبر الإعلان عن استقالة أحد المسئولين الكبار بشركة أوبو، يأتى متزامنا مع سيطرة الفيروس على الشركات والمصانع وإصابة العمال والموظفين، وغيرهم، الأمر الذى دفع إلى إغلاق مصانع الهواتف الذكية بشكل مؤقت في مختلف أنحاء العالم.









وتعتبر شركة أوبو الصينية هى أكبر خامس شركة في العالم مصنعة للهواتف المحمولة، وازدهرت الشركة عالميا واكتسحت أسواق عالمية كبيرة منها الصين والهند ومصر وغيرها، وساعد مسئول التسويق المستقيل برايان شين على ازدهارها وتحقيقها لأعلى مبيعات، خاصة إسهامه في عملية التسويق لهواتف Find X2 Oppo والتى تعتبر أغلى هواتف تم إطلاقها من قبل الشركة.





وساعد شين على الترويج لهواتف Find X2 وتحقيقها لمبيعات كبيرة، وإقناع الجمهور بفكرة شراء هواتف غالية الثمن منافسا بذلك شركات كبرى مثل آبل وسامسونج وهواوى.





وبسبب التكتم من قبل الصين على فيروس كورونا، والذى وصفته بعض الدول بأنه تكتم متعمد للحفاظ على الاقتصاد الصينى والشركات الصينية، تدور الشكوك حول إصابة برايان شين أكبر مسئولى شركة أوبو بفيروس كورونا.





ومؤخرا، قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، إن الدور الصينى في تفشى فيروس كورونا حول العالم، من المحتمل أن يجبر الدول على إعادة التفكير في البنية التحتية للاتصالات ، بما في ذلك تبنى شبكات الجيل الخامس 5G للاتصالات من شركة هواوى الصينية.



