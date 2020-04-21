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اقتصاد

بعد تراجع الذهب والبترول.. ارتفاع الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:52 م
دولارات
دولارات
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وكالات
واصل الدولار الامريكي مكاسبه، اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2020، مع استمرار قلق المستثمرين إثر هبوط تاريخي للعقود الآجلة للخام الأميركي إلى أقل من الصفر، وعزوفهم عن المخاطرة حتى بعد صعود الخام.


ولقى الدولار دعما أيضا من جراء قلق حيال صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، عقب تقارير إعلامية أفادت بتلقيه علاجا عقب خضوعه لعملية بالقلب والأوعية الدموية، وهوى الخام الأميركي في التعاملات الآجلة إلى أقل من الصفر، أمس الاثنين، بفعل تخمة المعروض وضعف الطلب، نتيجة أزمة فيروس كورونا، لكنه استطاع الصعود فوق الصفر في التعاملات المبكرة اليوم.

ومقابل الكرونة النرويجية، زاد الدولار الأميركي 0.28 بالمئة إلى 10.4722، وكان قد كسب أمس 1.2 بالمئة، وسجل الدولار 24.1040 بيزو مكسيكي، بعدما قفز 1.3 بالمئة في اليوم السابق، وصعدت العملة الأميركية 0.2 بالمئة إلى 75.758 روبل روسي، كما ارتفعت مقابل نظيرتها الكندية إلى 1.4162 دولار كندي، بعدما سجلت أعلى مستوى في أسبوعين، الاثنين.

وكانت عملة كوريا الجنوبية من أكبر الخاسرين، وهوت نحو واحد بالمئة إلى 1232.15 وون مقابل الدولار، بعد أن أوردت "سي.إن.إن" أن كيم في خطر شديد بعد خضوعه لعملية جراحية، لكن مصادر في حكومة كوريا الجنوبية والحزب الشيوعي الصيني نفت صحة هذه التقارير الإعلامية.

وارتفع الدولار إلى 0.9702 فرنك سويسري، فيما استمر النزوح للملاذ الآمن في دعم العملة الأميركية، ونزل الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2411 دولار، واستقر الدولار عند 107.47 ين، وهبط اليورو مقابل العملة الأميركية إلى 1.0841 دولار أميركي، ومقابل الإسترليني، لم يطرأ تغير على العملة الموحدة عند 87.38 بنس.
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