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بين الناس

سيولة مرورية في شوارع فيصل .. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:56 م
صدى البلد
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مريم عزت- عمرو سيد- محمد صبحي
شهد شارع فيصل اليوم سيولة مرورية، وذلك لالتزام المواطنين قرارات وزارة الصحة والحكومة والبقاء فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر استمرار فرض حالة حظر التجول، وتعليق حركة الطيران، واستمرار غلق الجامعات والمدارس، وتخفيض عدد العمالة في كافة قطاعات الدولة لمدة أسبوعين وحتى يوم 23 أبريل، من 8 مساء حتى 6 صباحا.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سيزيد خلال الفترة القادمة، ولكن يجب أن تكون الزيادة في نفس المعدلات ولا تقفز هذه الإصابات مثلما يحدث في الدول الأخرى.
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