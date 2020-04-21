سيولة مرورية في شوارع فيصل .. فيديو

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر استمرار فرض حالة حظر التجول، وتعليق حركة الطيران، واستمرار غلق الجامعات والمدارس، وتخفيض عدد العمالة في كافة قطاعات الدولة لمدة أسبوعين وحتى يوم 23 أبريل، من 8 مساء حتى 6 صباحا.



