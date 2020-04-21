بنسبة 100%.. أندية الدوري الإيطالي توافق رسميا على استكمال الكالتشيو





وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت الشهر الماضي إيقاف مسابقة الدوري الإيطالي، وجميع الأنشطة في إيطاليا، بسبب تفشي فيروس كورونا.





وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان رسمي، أن أندية الدوري الـ 20 اتفقوا على ضرورة استكمال مسابقة الدوري الإيطالي.





وأضاف البيان، أنه على الرغم من موافقة الأندية الإيطالي على استكمال مسابقة الدوري، إلا أن هذا لن يحدث إلا بموافقة الحكومة.





ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب مسابقة الدروي الإيطالي بـ 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي موافقة الأندية الـ 20 على استكمال الكالتشيو، بعد تجميد النشاط مؤخرا، بسبب فيروس كورونا.