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محافظات

بعد ظهور حالات إيجابية بكورونا.. عزل جزئي لقريتين بالمنوفية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:30 م
صدى البلد
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مروة فاضل
قام اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة تفقدية لقري هيت وكفر بلمشط لتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية ومطهرات وكمامات طبية علي المتضررين من فيروس كورونا  والتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، رافقه خلالها  الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ ومديري مديريات الصحة والزراعة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والنائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب.

ووجه محافظ المنوفية رسالة لأهالي قريتي هيت وكفر بلمشط قائلا " التزموا منازلكم " للحد من انتشار العدوي وحرصا علي سلامة وصحة المواطنين، كما قرر المحافظ منح أجازة للعاملين بقري كفر بلمشط وهيت حتي نهاية الأسبوع القادم وكذا عزل جزئي للمناطق التي ظهر بها إصابات، فضلا عن غلق جميع المحلات والورش بكفر بلمشط عدا الصيدليات والسوبر ماركت ومحلات الجزارة، مؤكدا توفير كافة المواد والسلع التموينية المختلفة وكذا المواد البترولية بكميات كافية لهم خلال الفترة القادمة، مشددًا على ضرورة متابعة تلك الأسر بصفة دورية.

كما شدد المحافظ علي حصر كل الحالات المخالطة والتي ظهر عليها أعراض لتوقيع الكشف الطبي عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، مضيفا أنه تم الدفع بفرق طبية اليوم لمتابعة المخالطين بالتنسيق مع مديرية الصحة وكذا فرق لتطهير وتعقيم الشوارع والقري بالتنسيق مع مديريات الصحة والزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي مشددا علي استمرار عملية التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

هذا وقد أكد أبو ليمون علي أن الدولة تسعى جاهدة فى توفير كافة أوجه الدعم للمتضررين من الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مناشدا الأهالي بضرورة الالتزام بمنازلهم ومنع الاختلاط والبعد عن التجمعات حفاظًا علي سلامتهم وضرورة الوقوف مع الدولة صفا واحدا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
بعد ظهور حالات إيجابية بكورونا.. عزل جزئي لقريتين بالمنوفية
بعد ظهور حالات إيجابية بكورونا.. عزل جزئي لقريتين بالمنوفية
بعد ظهور حالات إيجابية بكورونا.. عزل جزئي لقريتين بالمنوفية
بعد ظهور حالات إيجابية بكورونا.. عزل جزئي لقريتين بالمنوفية
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