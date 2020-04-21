5 أسباب تجعل تعاقد الأهلي مع الأورجوياني سيرينو مستحيلا

عاد اسم الأوروجوياني جاستون سيرينو، لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقى، ليرتبط من جديد للانتقال إلى الأهلي الذي يبحث خلال الميركاتو المقبل عن بديل للاعبه المُعار رمضان صبحي الذي سينتهي عقده مع نهاية الموسم.

وذكرت تقارير صحفية أن الأهلى فتح خط مفاوضات مبدئية لضم الأوروجوياني جاستون سيرينو، لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقى، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما نال اللاعب قناعة تامة داخل الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر





وفيما يلي نعرض 5 أسباب ستكون عائق أمام تعاقد الأهلي مع الأورجوياني جاستون سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقيا





- رفض صن داونز التخلي عنه





أكد يوجوش سينج المدير التنفيذي للنادي الجنوب أفريقي في وقتا سابق في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، رفض النادي التخلي عن اللاعب لأنه يعد من أعمدة الفريق الأساسية وأن النادي لا يسعى للتضحية باللاعب .. لقرائة التصريح كامل ا ضغط هنا





- عقد اللاعب ممتد حتى 3 سنوات





اللاعب لم يكمل الموسم على تجديد تعاقده مع النادي الجنوب أفريقي والذي سيمتد حتى 2023، ومع تجديد أي لاعب تعاقده سيكون معها مكافأة خاصة "بونص" و راتب أعلي.





- سن اللاعب





يعد سن اللاعب أكبر عائق يواجه الأهلي حيث يبلغ من العمر 29 عاما وفي الأغلب الأهلي عبر تاريخه لا يتعاقد مع لاعب أجنبي يتخطى الـ25 عاما حيث كان أكبر لاعب يتعاقد معه القلعة الحمراء يتخطى هذا السن هو التونسي على معلول.





- مستقبل الكرة المجهول





يمر الوسط الكروي حول العالم بمصير مجهول حول الدوريات ومصيرها و والأمر الذي عالجه الفيفا باستمرار عقود اللاعبين حتى بعد انتهائها مع الأندية، و من الصعب أن يفكر أي نادي في التعاقد مع أي لاعب لعدم معرفة المستوى الذي سيصبح عليه عقب الاستئناف.





- اللعنة اللاتينية



