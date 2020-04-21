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مرأة

بإكسسوارت من الأناناس على الشعر.. أسما شريف منير تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:41 م
أسما شريف منير
أسما شريف منير
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نهى هجرس
نشرت الإعلامية أسما شريف منير، صورة جديدة لها  عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة ، ووضت مجموعة من الأوراق البيضاء على شكل أناناس فوق شعرها.

وظهرت بها أسما شريف منير ، بفستان أنيق باللون الأسود، والتى تتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة التى تبرز عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أسما شريف منير فى الماكياج على الألوان الترابية والبنية التى تبرز جمال عينيها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الغامق الذى يبرز جمال أنوثتها.

واختارت تسريحة الشعر الكيرلي الطبيعي لشعرها البني الطويل المنسدل بين كتفيها بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها .

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع اسوارة لليد باللون الأسود لإكمال إطلالتها.

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