البحث العلمي تواصل جهودها خلال الشهر الكريم بإطلاق مسلسل كارتون "الأزهر" واستمرار استقبال المنح والأنشطة

تواصل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنشطتها العلمية للباحثين من منح وورش ومسابقات التي تقام رغم ما تتعرض له مصر من أزمة انتشار فيروس كورونا إلا أن الأكاديمية تستكمل مسيرتها لدعم الباحثين.









وفي ذلك السياق أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن جميع برامج الأكاديمية لم تتأثر بسبب أزمة كورونا لأن التقديم بها اونلاين لذا فيمكن أن نقول إن الأمور على ما يرام فيما يخص الأكاديمية.





واضاف "صقر" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن التسجيل ببرامج الأكاديمية مازال مستمرا بينما الورش التدريبية يتم تقديمها ضمن منظومة التعليم عن بعد بواسطة الموقع الرسمي للأكاديمية.









وأشار إلى أن الأكاديمية ما زالت تستقبل الباحثين الراغبين في التقدم للمنح داخل وخارج مصر عن طريق الموقع الرسمي للأكاديمية فلم تتوقف عن استقبالهم منذ بدء أزمة كورونا في مصر ، مشيرا إلى أن ما توقفت عنه هو الاختلاط المباشر بالجمهور من مؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية .





وأوضح "صقر"، أنه بالنسبة لمسابقات الأكاديمية لا يمكن استكمالها ولكن سيتم عمل مسابقات جديدة بعرض بعض التحديات والمشكلات ومن ثم نطلب بعض الحلول الابتكارية لحلها من خلال موقع الأكاديمية ويتم تقييم هذه الحلول ومن سيفوز على أساس علمي سيمنح جائزة وتتبنى فكرته لتنفيذها.









وفي سياق متصل أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن بدء عرض الجزء الرابع من مسلسل الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد (الأزهر) في رمضان المقبل للمخرج محمد بدوي، والمسلسل من تأليف محمد كمال حسن ومصطفى زايد، ومن تنفيذ شركة أنيميشن بلس وإنتاج مشترك لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والأزهر الشريف.









وأوضحت الأكاديمية خلال البيان أنه قد تم الانتهاء من تحضيرات الجرافيك بالكامل ومن تسجيل الأداء الصوتي لجميع الممثلين، وقد قام بالأداء الصوتي نخبة من الممثلين هم حنان مطاوع، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، أحمد ماهر، عهدي صادق، ومن النجوم الشباب محمد يونس، عابد عناني، علاء قوقة، رامي الطمباري، ماهر محمود، شادي سرور، حمزة العيلي، هاني النابلسي، وسلمى هشام، وظهور مميز للطفل عمرو خالد، والطفلة حنين النمس.









ويأتي المسلسل استكمالًا لمسيرة التعاون الناجح بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والأزهر الشريف منذ توقيع اتفاق تعاون في 2016 بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ويهدف التعاون بين الطرفين إلى دعم الابتكار ونشر مفهوم ريادة الأعمال التكنولوجية بين طلاب المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر والتعليم الإبداعي واستخدام التكنولوجيات الحديثة في التعليم وتبسيط العلوم والتوعية ونشر الثقافة العلمية، واستمرارًا للنجاح الذي حققه مسلسل الأزهر خلال أجزائه الثلاثة، والذي جعله يتربع على قمة مسلسلات الرسوم المتحركة في رمضان، للعام الرابع على التوالي، وقد عُرض المسلسل بأجزائه على مدار ثلاث سنوات على قنوات التلفزيون المصري، قطاع قنوات النيل المتخصصة، شبكة قنوات النهار، قناة الناس، والقناة الرسمية لمدينة الإنتاج الإعلامي على يوتيوب.









وأوضحت الأكاديمية في بيانها، اليوم، أن المسلسل هو جزء من برنامج متكامل للرسوم المتحركة تتبناه الأكاديمية بهدف نشر الثقافة العلمية والتعليم الإبداعي للعلوم والتوعية وتسليط الضوء على العلماء العرب ومعاونة مؤسسات الدولة المعنية في استعادة مصر لمكانتها الأدبية والفنية والعلمية وهناك مسلسل آخر وهو "نور وبوابة التاريخ" ضمن هذا البرنامج، ويهدف مسلسل الأزهر إلى تسليط الضوء على تاريخ الأزهر كجامع وجامعة، ويستعرض تاريخ الأزهر الشريف العلمي والوطني منذ تأسيسه وحتى الآن، وفي كل جزء نستعرض حقبة تاريخية معينة ودور الأزهر خلالها، وذلك بدءًا من الدولة الفاطمية مرورًا بدولتي المماليك (البحرية والبرجية) ثم الدولة العثمانية ثم أسرة محمد على ثم الزمن المعاصر.





ويتناول المسلسل خلال الجزء الرابع تاريخ الأزهر الشريف في عهد الدولة العثمانية، وتدور أحداث الجزء الرابع حول الشيخ سليمان المصري الذي يدرس العلوم العقلية بين جنبات الأزهر الشريف، وأثناء استقباله للأمير عبد الرحمن كتخدا في الأزهر، وتصيب الغيرة قلب علي بك الكبير. فيدبر علي بك مكيدة للشيخ سليمان الذي يجد نفسه بين عشية وضحاها منفيًا في الآستانة.







