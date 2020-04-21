وزارة الزراعة تكشف استعدادتها لاستقبال شهر رمضان.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة, إن الوزارة لديها مجموعة من المنافذ والهدف من تلك المنافذ هو مساعدة صغار المزارعين وتوفير الخدمات والسلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف الدكتور محمد القرش خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية, أن وزارة الزراعة لديها أكثر من 403 منفذ يغطون جميع محافظات مصر لبيع السلع بها.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة, أن كان هناك تعليمات من وزير الزراعة لتطوير هذه المنافذ وتجديدها لاستقبال شهر رمضان بالإضافة إلى تزويد المخزون السلعي في الأسواق.

وأوضح الدكتور محمد القرش, أنه تم تزويد جميع المخازن الخاصة بتلك المنافذ الخاصة بوزارة الزراعة بحيث ان تلك السلع تكفي لمدة 6 أشهر.

وأشار إلي أن, الخصومات في بعض المنافذ تصل إلي 25% وفي بعض المنتجات تصل إلي 40% مضيفا أنه يتم عمل تعاقدات مباشرة مع المزارعين بحيث أن صغار المزارعين يستطيعون توريد منتجاتهم للمنافذ بسهولة كاملة.