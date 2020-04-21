بعد قرار منع الهجرة.. ترامب يعتزم تعليق منح إقامات دائمة بأمريكا.. وهذه الاستثناءات

قالت وسائل إعلام امريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تعليق منح إقامات دائمة بالولايات المتحدة بشكل مؤقت لمدة 90 يوما قابلة للزيادة، وذلك بعد قراره بتعليق الهجرة إلى البلاد.





وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز إن ترامب قد يوقع مرسوما حول وقف الهجرة اليوم أو غدا.





وأضاف أن إدارة ترامب تدرس الموعد المناسب لإصدار أمره التنفيذي بشأن الحظر على الهجرة إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن القرار سيضم بعض الاستثناءات.





وتابع أن الإدارة تنظر في موعد محتمل لبدء تطبيق هذا القرار لـ"ضمان المرونة في تغير الملابسات".





وأوضح أن قرار ترامب سيشمل استثناءات للأشخاص الذين يشاركون في جهود التعامل مع أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من بينهم العمال في قطاع الزراعة والموظفون المساهمون في تأمين إمدادات الأغذية إلى الولايات المتحدة.





وأعلن ترامب وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنه سيصدر أمرا تنفيذيا لتعليق الهجرة مؤقتا إلى الولايات المتحدة كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.





وقال ترامب عبر "تويتر": "في ضوء الهجوم من قبل العدو غير المرئي، وكذلك الحاجة إلى حماية وظائف المواطنين الأمريكيين العظماء، سوف أوقع على أمر تنفيذي لتعليق الهجرة مؤقتا إلى الولايات المتحدة".





إلى ذلك، قالت جامعة جونز هوبكنز ان الولايات المتحدة سجلت 34.048 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلالا لـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 810.561.





وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت 2317 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 43.630 وفاة.