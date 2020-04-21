AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد قرار منع الهجرة.. ترامب يعتزم تعليق منح إقامات دائمة بأمريكا.. وهذه الاستثناءات

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:03 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قالت وسائل إعلام امريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تعليق منح إقامات دائمة بالولايات المتحدة بشكل مؤقت لمدة 90 يوما قابلة للزيادة، وذلك بعد قراره بتعليق الهجرة إلى البلاد.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز إن  ترامب قد يوقع مرسوما حول وقف الهجرة اليوم أو غدا.

وأضاف أن إدارة ترامب تدرس الموعد المناسب لإصدار أمره التنفيذي بشأن الحظر على الهجرة إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن القرار سيضم بعض الاستثناءات.

وتابع أن الإدارة تنظر في موعد محتمل لبدء تطبيق هذا القرار لـ"ضمان المرونة في تغير الملابسات".

وأوضح أن قرار ترامب سيشمل استثناءات للأشخاص الذين يشاركون في جهود التعامل مع أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من بينهم العمال في قطاع الزراعة والموظفون المساهمون في تأمين إمدادات الأغذية إلى الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنه سيصدر أمرا تنفيذيا لتعليق الهجرة مؤقتا إلى الولايات المتحدة كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب عبر "تويتر": "في ضوء الهجوم من قبل العدو غير المرئي، وكذلك الحاجة إلى حماية وظائف المواطنين الأمريكيين العظماء، سوف أوقع على أمر تنفيذي لتعليق الهجرة مؤقتا إلى الولايات المتحدة".

إلى ذلك، قالت جامعة جونز هوبكنز ان الولايات المتحدة سجلت 34.048 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلالا لـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي  إلى 810.561.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت 2317 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 43.630 وفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 43 ألف إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة

ترامب: فيروس كورونا طاعون بمعنى الكلمة

قرارات جديدة في الإمارات.. إجازات استثنائية مدفوعة الأجر للمتزوجين.. وكارثة كورونا تدمر أمريكا.. واتهامات ترامب لمنظمة الصحة العالمية.. الأبرز في الصحف الإماراتية

نيويورك تسجل 1600 إصابة جديد بفيروس كورونا .. و 778 حالة وفاة

الاتحاد الأوروبي يأسف لتعليق المساهمة الأمريكية في منظمة الصحة العالمية

ترامب يعلن عزمه تعليق الهجرة مؤقتا إلى الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

الجزائر تسجل 8 وفيات و92 إصابة جديد بفيروس كورونا

الصحة: 3490 مصابا بـ كورونا في مصر و 264 حالة وفاة

بعد أنباء تدهور حالته الصحية.. من يخلف رئيس كوريا الشمالية في الحكم

الخير قادم.. تامر أمين يعلن خبرا سارا للمصريين بخصوص فيروس كورونا

بعد الأنباء عن ضم نجم صن داونز.. بالأسماء.. الأجانب الذين وقع معهم الأهلي عبر التاريخ

بـ 3 مكونات فقط.. طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا خطوة بخطوة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 3 مكونات فقط.. طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا خطوة بخطوة

مع اقتراب شهر رمضان.. طريقة عمل عصير السوبيا بالتمر

شاهد.. سيارة صينية تسرق تصميم لاندكروزر كاملا .. صور