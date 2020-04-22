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توك شو

مفاجأة.. الإعلامي شريف عامر يظهر في مسلسل اللعبة.. تفاصيل

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:55 ص
شريف عامر
شريف عامر
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هاني حسين
قال  الفنان شيكو، إن الإعلامي شريف عامر، بطل في إحدى حلقات مسلسل اللعبة المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

من جهته، قال الإعلامي شريف عامر: "أنا جريت ورا هشام ماجد في الصحراء".

فيما أوضح الفنان هشام ماجد، في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "مبحبش اتفرج على أي عمل فني لي مع حد ومبحبش اشوف نفسي في عيون الناس ".

بينما قال شيكو: "أنا مبحبش اتفرج على أعمالي الفنية،  وبشوف قبول الناس للأعمال عن طريق الشارع أو السوشيال ميديا".

وعرض الإعلامي شريف عامر، مقطع فيديو يظهر خضوع كل من الفنان شيكو وهشام ماجد للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرورونا قبل دخول الاستدويو.

وظهر شيكو وهشام ماجد، في الفيديو، أثناء مرورهما بكابينة التطهير والتعقيم قبل دخول الاستوديو كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويكشف هشام ماجد وشيكو عن كواليس مسلسل "اللعبة" الذي بدأت قناة "إم بي سي مصر" في عرض أولى حلقاته اليوم.
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