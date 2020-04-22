AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اللعبة.. هشام ماجد: مبحبش أتفرج على شغلي مع حد.. وشيكو: مش بشوفها أصلاً.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:16 ص
هشام ماجد وشيكو
هشام ماجد وشيكو
Advertisements
هاني حسين
قال الفنان هشام ماجد، إن المشاركة بمسلسل في شهر رمضان له مذاق خاص.

وأضاف هشام ماجد في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "مبحبش أتفرج على أي عمل فني لي مع حد ومبحبش اشوف نفسي في عيون الناس".

من جهته، قال الفنان شيكو: "انا مبحبش اتفرج على أعمالي الفنية، وبشوف قبول الناس للأعمال عن طريق الشارع أو السوشيال ميديا".

وعرض الإعلامي شريف عامر، مقطع فيديو يظهر خضوع كل من الفنان شيكو وهشام ماجد للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرورونا قبل دخول الاستديو.

وظهر شيكو وهشام ماجد، في الفيديو، أثناء مرورهما بكابينة التطهير والتعقيم قبل دخول الاستوديو كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويكشف هشام ماجد وشيكو عن كواليس مسلسل "اللعبة" الذي بدأت قناة "إم بي سي مصر" في عرض أولى حلقاته اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هشام ماجد: شيكو طول عمره تخين.. فيديو

شيكو الثالث عشر.. هشام محمد يسخر من نفسه.. شاهد

شيكو يسترجع ذكريات مسلسل اللعبة بهذه الصورة

شيكو وهشام ماجد يمران بكابينة التعقيم قبل دخول ستوديو شريف عامر ..فيديو

ترشيحاتنا

قرار نهائى.. فنانة عربية شهيرة تصدم الجمهور وتعلن الاعتزال

تقليد وفبركة.. هجوم كبير على فيفي عبده بعد «خلي بالك من فيفي»

شاهد.. وصلة ضحك هستيري بين أحمد موسى ومدحت العدل.. اعرف السبب

الحظر في شهر رمضان.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة.. التخفيف أقربها

بـ لوك جديد.. بسمة بوسيل بإطلالة كاجوال كرتونية.. شاهد

قبل رمضان.. الخطوات الصحيحة لتخزين العصائر بطريقة جاهزة للتقديم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القلب والكلى والوزن.. 10 أسباب وراء تورم القدمين

قبل رمضان.. الخطوات الصحيحة لتخزين العصائر بطريقة جاهزة للتقديم

بـ 3 مكونات فقط.. طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا خطوة بخطوة