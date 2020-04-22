اللعبة.. هشام ماجد: مبحبش أتفرج على شغلي مع حد.. وشيكو: مش بشوفها أصلاً.. فيديو

قال الفنان هشام ماجد ، إن المشاركة بمسلسل في شهر رمضان له مذاق خاص.





وأضاف هشام ماجد في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": " مبحبش أتفرج على أي عمل فني لي مع حد ومبحبش اشوف نفسي في عيون الناس".





من جهته، قال الفنان شيكو: "انا مبحبش اتفرج على أعمالي الفنية، وبشوف قبول الناس للأعمال عن طريق الشارع أو السوشيال ميديا".





وعرض الإعلامي شريف عامر، مقطع فيديو يظهر خضوع كل من الفنان شيكو وهشام ماجد للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرورونا قبل دخول الاستديو.





وظهر شيكو وهشام ماجد، في الفيديو، أثناء مرورهما بكابينة التطهير والتعقيم قبل دخول الاستوديو كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.





ويكشف هشام ماجد وشيكو عن كواليس مسلسل "اللعبة" الذي بدأت قناة "إم بي سي مصر" في عرض أولى حلقاته اليوم.