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توك شو

شيكو وهشام ماجد يمران بكابينة التعقيم قبل دخول ستوديو شريف عامر ..فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:59 م
شيكو
شيكو
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هاني حسين
قال الإعلامي شريف عامر، إن برنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، سيستمر بثه في شهر رمضان الكريم في أيام "الثلاثاء، والأربعاء، والخميس" من كل أسبوع.


وأضاف شريف عامر، أن الفنانين هشام ماجد، وشيكو، بطلي مسلسل "اللعبة" المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، سوف يحلان ضيفين على البرنامج للحديث عن كواليس العمل الفني.


وعرض الإعلامي شريف عامر، مقطع فيديو يظهر خضوع كل من الفنان شيكو وهشام ماجد للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرورونا قبل دخول الاستدويو.


وظهر شيكو وهشام ماجد، في الفيديو، أثناء مرورهما بكابينة التطهير والتعقيم قبل دخول الاستوديو كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.


ويكشف هشام ماجد وشيكو عن كواليس مسلسل "اللعبة" الذي بدأت قناة "إم بي سي مصر" في عرض أولى حلقاته اليوم.

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