قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة بشأن رغيف الخبز المدعم.. شعبة المخابز تكشف التفاصيل
وظائف خالية في بنك مصر في مجال هندسة البرمجيات.. تفاصيل
حسام داغر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل جنازة كريم عبد العليم
بزشكيان: لا نسعى لامتلاك سلاحا نوويا لكننا نتمسك بحق تخصيب اليورانيوم
توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون خلال مؤتمر صحة أفريقيا لتعزيز التحول الرقمي بالقطاع الصحي
بعد التجديد لموسمين.. ماذا قدم حسين الشحات للأهلي؟
الرئيس السيسي يعلن دعم مصر لترشيح نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية
رغم قوة الدولار عالميا.. الذهب يتماسك عند 6025 جنيهًا وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات
وجبة عائلية تنتهي داخل الطوارئ.. تفاصيل إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بأعراض تسمم غذائي في دار السلام بسوهاج
بني سويف تتحول إلى مركز صناعي متكامل.. وزير الصناعة يتفقد مشروعات إنتاجية كبرى ومحطة معالجة حديثة بكوم أبو راضي
جروسي قبيل مفاوضات أمريكا وإيران: فرصة أخيرة للدبلوماسية يجب استثمارها
18 أزمة تضرب الزمالك.. خبير لوائح يكشف تفاصيل ملفات إيقاف القيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

يؤديها 2012 طالبًا وطالبة.. محافظ الوادي الجديد تتابع انطلاق امتحانات الثانوية العامة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، انطلاق أعمال امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، والتي يؤديها 2012 طالبًا وطالبة داخل 8 لجان امتحانية موزعة على مستوى مراكز المحافظة، يرافقها  محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والدكتور إبراهيم قناوي مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وشملت الجولة المرور على عدد من اللجان الامتحانية المنعقدة بمدرستي نجيب محفوظ الثانوية بنات ، وطلعت ضرغام بمدينة الخارجة؛ للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توافر الأجواء المناسبة التي تُمكّن الطلاب من أداء الامتحانات في هدوء ويسر، وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة، موجهةً بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أية ملاحظات أو معوقات طارئة، بما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة للطلاب، ويسهم في انتظام سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والهدوء طوال فترة انعقادها.

جدير بالذكر ، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة هذا العام يبلغ 2012 طالبًا وطالبة، مقسمين إلى 1493 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و157 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات)، و362 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وذلك بواقع 2009 طلاب بالنظام الحديث و3 طلاب بالنظام القديم، حيث يؤدي طلاب النظامين، اليوم ، مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، على أن تُستكمل الامتحانات يوم الثلاثاء المقبل بأداء طلاب النظام الحديث امتحان اللغة الأجنبية الثانية، بينما يؤدي طلاب النظام القديم امتحاني الاقتصاد والإحصاء، على أن تُستأنف امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد القادم بمادة اللغة العربية لجميع الشعب والأقسام، وتستمر حتى 16 يوليو المقبل.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

الزمالك

القضية رقم 18.. «فيفا» يعلن إيقاف قيد الزمالك لمدة فترتين

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد إيقاف القيد للمرة الـ18 للزمالك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

بحث تحديات الأمن العربي..الرئيس السيسي يستقبل أمين عام جامعة الدول العربية

الدكتور هاني سويلم وزير الري

سويلم: خريجو البرنامج التأهيلي المتكامل يمثلون ركيزة أساسية لبناء الكوادر المستقبلية

خلف الزناتي نقيب المعلمين

امتحانات الثانوية.. غرفة نقابة المعلمين: رصد حالتي إصابة لمراقبين بالشرقية وقنا

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد