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مرأة

القاتل الصامت .. حيل سريعة لخفض الكوليسترول في الدم

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:01 ص
كوليسترول
كوليسترول
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لمياء الياسين

أبرز الأطعمة التى لها تأثيرات مفيدة للقلب 

1. البروكلي:

هو مصدر طبيعي من حمض الفوليك الذى يقلل من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي والسكتة الدماغية.

2. الفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس:

يمكن للفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس - والمعروفة باسم البقول أو البقوليات - أن تقلل بشكل كبير من مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو "الكولسترول السيئ". كما أنها مليئة بالألياف والبروتين والبوليفينول المضاد للأكسدة ، والتي لها تأثيرات مفيدة على القلب والصحة العامة.

3. التوت:
مليئ بمركبات البوليفينول المضادة للأكسدة ، والتي تساعد على تقليل أمراض القلب كما ان التوت هي مصدر كبير من الألياف و حامض الفوليك، الحديد، الكالسيوم ، فيتامين A، وفيتامين C، وأنها منخفضة في الدهون.

4. القرنبيط:
تناول القرنبيط بانتظام يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول.

5. بذور شيا:
تحتوى على أحماض أوميجا 3 التى تخفض مستويات الدهون الثلاثية و تقلل من ضغط الدم.

6. الطماطم:
تحتوي الطماطم على الكثير من العناصر الغذائية التي قد تساعد في الحفاظ على صحة قلوبنا. الثمار الحمراء الصغيرة ممتلئة بالألياف والبوتاسيوم وفيتامين C والفولات والكولين ، وكل ذلك مفيد للقلب.بالإضافة إلى المساعدة في الحفاظ على أمراض القلب يفيد البوتاسيوم العضلات والعظام ، ويساعد على منع حصى الكلى من التكوين.
  • مشروب الجنزبيل والثوم
  • مشروبات سريعة لحماية قلبك
  • بعيدًا عن الأطعمة السابقة إليك مشروبات سريع يحميك من تراكم الدهون حول الشرايين وتنظيف الجسم من السموم بسرعة غير متوقعة يقدمه موقع بولد سكاى الهندى.

  • مكونات المشروب ..
  • 250 مل عصير الزنجبيل -
  • - 250 مل من هريس الثوم
  • -- 250 مل من عصير الليمون
  • - 250 مل خل التفاح
  • - - 5 ملاعق كبيرة عسل


تخلط جميع المكونات باستثناء العسل، وتطهى على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة  وتحرك باستمرار ويرفع من النار  ويترك جانبا حتى يبرد تماما ثم أضيفي  العسل، وامزجى، واسكبيه في زجاجة نظيفة. يمكنك تخزين هذا المشروب في الثلاجة لمدة 1-2 شهر.

تناول ملعقة واحدة من هذا المشروب كل صباح على معدة فارغة.

الثوم والعسل يقللان من ضغط الدم ومستوى الكوليسترول. الزنجبيل يمنع أمراض القلب. الليمون ينظم دقات القلب. خل التفاح الطبيعي يزيل السموم من الجسم.


وصفة مشروب أوراق الكاري


7- 8 أوراق كاري طازجة أو المجففة
ملعقة من الجنزبيل 

الطريقة:

أغلى المكونات جيدا وقومى بتصفيتها وتركها جانبا حوالى 5 إلى 10 دقائق على نار هادئة ثم تناول المشروب كل صباح على معدة فارغة و يجب عليكِ القيام بذلك يوميا لبضعة أيام
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