وزير الاتصالات: رفع قدرات البنية المعلوماتية مكننا من إجراء امتحانات الثانوية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر نفذت العديد من المشروعات في مختلف القطاعات والتي ساهمت في قدرة الحكومة على مكافحة آثار جائحة فيروس كورونا وتقليل أضرارها وسلبياتها.
وأضاف عمرو طلعت، في حواره على قناة "سكاي نيوز عربية"، أن مصر عملت على مشروع دعم ورفع قدرة البنية المعلوماتية، ومنذ أواخر عام 2018، بدأنا في مشروع ضخم لرفع قدرة شبكة الإنترنت الثابت في مصر، وكان متوسط سرعة الإنترنت 5.7 ميجا، وكان ترتيب مصر بين الدول الأفريقية 40 من بين 43 دولة.
وأوضح عمرو طلعت أنه "تم ضخ استثمارات قدرها 30 مليار جنيه لصالح هذا المشروع في عام 2019 وبدأنا في تنفيذه، ونتحدث اليوم عن متوسط سرعة الإنترنت تجاوزت 30 ميجا، والسرعة تضاعفت 6 مرات خلال عام واحد وقفز مركز مصر بين الدول الأفريقية إلى المركز الثاني".
وأكد وزير الاتصالات: "لولا الاستثمار في البنية المعلوماتية وشبكة الإنترنت كانت انهارت أمام الأحمال الزائدة التي طرأت على الشبكة"، متابعا: "نشهد اليوم تغير أنماط عمل الناس والعمل من المنازل واستخدام الإنترنت بشكل مكثف".
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه لولا رفع قدرات شبكة البنية المعلوماتية في مصر لما استطعنا إجراء امتحانات المرحلة الثانوية لأكثر من 600 ألف طالب عبر شبكة الإنترنت وأن الأحمال زادت على الشبكة بمقدار 89% خلال أزمة فيروس كورونا.
وكشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "التباطؤ الذي يشهده البعض أثناء تصفح الإنترنت ليس بالضرورة سببه الشبكة المحلية ولكن سببه الرئيسي هو المواقع العالمية التي يحاول الجميع الدخول عليها في مختلف أنحاء العالم وزيادة الأحمال على تلك المواقع".
وأردف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "قبل جائحة فيروس كورونا ساعات الذروة تبدأ من السابعة مساء وحتى الواحدة صباحا، ولكن الآن ساعات الذروة تبدأ من الخامسة مساء وتمتد حتى الثامنة من صباح اليوم التالي".
واختتم تصريحاته: "لدينا 50 مليون مواطن مستفيد من شبكة الإنترنت الثابت في مصر"، مضيفا أن دور وزارة الاتصالات، هو توفير البنية المعلوماتية للمحتويات الترفيهية والتثقيفية والتدريبية والتعليمية.