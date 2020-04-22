وزير الاتصالات: رفع قدرات البنية المعلوماتية مكننا من إجراء امتحانات الثانوية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر نفذت العديد من المشروعات في مختلف القطاعات والتي ساهمت في قدرة الحكومة على مكافحة آثار جائحة فيروس كورونا وتقليل أضرارها وسلبياتها.





وأضاف عمرو طلعت، في حواره على قناة "سكاي نيوز عربية"، أن مصر عملت على مشروع دعم ورفع قدرة البنية المعلوماتية، ومنذ أواخر عام 2018، بدأنا في مشروع ضخم لرفع قدرة شبكة الإنترنت الثابت في مصر، وكان متوسط سرعة الإنترنت 5.7 ميجا، وكان ترتيب مصر بين الدول الأفريقية 40 من بين 43 دولة.





وأوضح عمرو طلعت أنه "تم ضخ استثمارات قدرها 30 مليار جنيه لصالح هذا المشروع في عام 2019 وبدأنا في تنفيذه، ونتحدث اليوم عن متوسط سرعة الإنترنت تجاوزت 30 ميجا ، والسرعة تضاعفت 6 مرات خلال عام واحد وقفز مركز مصر بين الدول الأفريقية إلى المركز الثاني".





وأكد وزير الاتصالات: "لولا الاستثمار في البنية المعلوماتية وشبكة الإنترنت كانت انهارت أمام الأحمال الزائدة التي طرأت على الشبكة"، متابعا: "نشهد اليوم تغير أنماط عمل الناس والعمل من المنازل واستخدام الإنترنت بشكل مكثف".



