كانوا شايلينَّا على راسهم.. فريدة عثمان تروي قصتها في الحجر الصحي عقب عودتها من أمريكا.. فيديو

قالت فريدة عثمان، السباحة المصرية، إنها عادت إلى منزلها عقب قضائها 14 يومًا داخل الحجر الصحى فور عودتها من أمريكا قبل أسبوعين.

وأضافت فريدة عثمان خلال لقاء عبر سكايب هاتفى ببرنامج "التاسعة"، المذاع علي القناة الأولى المصرية، أنه ليس من السهل أن تمكث 14 يومًا فى غرفة ، ولكن مساعدة القائمين على الحجر لنا جعلت الأيام تمر كما لو كانت طبيعية، وتابعت: "كانوا شيلينا فوق راسهم".



وتابعت السباحة المصرية, قائلة :"أول ما دخلت البيت قلت ليهم عاوزا أكل مصرى..فكلت جبنة رومى ورز وملوخية".

وأكدت السباحة المصرية، أنها استمرت في التدريب خلال فترة الحجر الصحى، من أجل حفاظها على لقياتها البدنية ، وتابعت:" كنت بتمرَّن ساعة فى حديقة أمام غرفتى"، والإجراءات المتبعة فى مصر شيء مشرِّف.

وأشارت فريدة عثمان، إلى أنها ستستغل فترة العزل المنزلي، فى اكتشاف مواهب جديدة لديها، وتتأقلم معها؛ حتى تمر الأزمة بخير، مختتمة: "إن شاء هعمل على تشريف بلدى فى المحافل الدولية".