AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كانوا شايلينَّا على راسهم.. فريدة عثمان تروي قصتها في الحجر الصحي عقب عودتها من أمريكا.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:59 ص
فريدة عثمان
فريدة عثمان
Advertisements
محمد حليم قنديل

قالت فريدة عثمان، السباحة المصرية، إنها عادت إلى منزلها عقب قضائها 14 يومًا داخل الحجر الصحى فور عودتها من أمريكا قبل أسبوعين.

وأضافت فريدة عثمان خلال لقاء عبر سكايب هاتفى ببرنامج "التاسعة"، المذاع علي القناة الأولى المصرية، أنه ليس من السهل أن تمكث 14 يومًا فى غرفة ، ولكن مساعدة القائمين على الحجر لنا جعلت الأيام تمر كما لو كانت طبيعية، وتابعت: "كانوا شيلينا فوق راسهم".

وتابعت السباحة المصرية, قائلة :"أول ما دخلت البيت قلت ليهم عاوزا أكل مصرى..فكلت جبنة رومى ورز وملوخية".

وأكدت السباحة المصرية، أنها استمرت في التدريب خلال فترة الحجر الصحى، من أجل حفاظها على لقياتها البدنية ، وتابعت:" كنت بتمرَّن ساعة فى حديقة أمام غرفتى"، والإجراءات المتبعة فى مصر شيء مشرِّف.

وأشارت فريدة عثمان، إلى أنها ستستغل فترة العزل المنزلي، فى اكتشاف مواهب جديدة لديها، وتتأقلم معها؛ حتى تمر الأزمة بخير، مختتمة: "إن شاء هعمل على تشريف بلدى فى المحافل الدولية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فريدة عثمان توجه الشكر للحكومة المصرية بعد عودتها من أمريكا

منهم فريدة عثمان.. ماذا قال العائدون من أمريكا عن مصر في ظل أزمة كورونا؟

بعد أن كانت عالقة في أمريكا ... فريدة عثمان: الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا لإعادتنا إلى أرض الوطن

فريدة عثمان: أشعر بالفخر في الحجر الصحي بمرسى علم

شكرا لـ أطباء مصر.. سباحة عالمية توجه رسالة مؤثرة من الحجر الصحى.. فيديو

أنا بخير.. فريدة عثمان تكشف كواليس عودتها من أمريكا حتى الحجر الصحي بمرسى علم.. فيديو

ترشيحاتنا

عقب قرار عدم تخفيض الرواتب.. هانى حتحوت: الأهلي يسير عكس التيار.. فيديو

زوجة رمضان صبحي تعلن عن حساباتها الرسمية على مواقع التواصل.. صور

قبل عرض حلقتها .. فيفي عبده تهدد بمقاضاة رامز جلال

بـ لوك جديد.. بسمة بوسيل بإطلالة كاجوال كرتونية.. شاهد

قبل رمضان.. الخطوات الصحيحة لتخزين العصائر بطريقة جاهزة للتقديم

لماذا تمت إحالة صلاح دياب للتحقيق مع النائب العام.. وكيل الأعلى للإعلام يجيب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 6 أعراض تنذرك بنقص فيتامين د بالجسم

القلب والكلى والوزن.. 10 أسباب وراء تورم القدمين

قبل رمضان.. الخطوات الصحيحة لتخزين العصائر بطريقة جاهزة للتقديم