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رياضة

شايفر: الأهلي «نمبر وان».. وأتعجب لتراجع الزمالك

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:27 ص
محمد رشاد
كشف الألماني وينفرد شايفر، المدير الفني لفريق بني ياس الإماراتي، عن تفاوض النادي الأهلي معه لتدريب الفريق الأحمر خلال عام 2005.

وقال "شايفر"، في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس: "الاهلي تفاوض معي لقيادة الفريق منذ 15 عامًا".

أوضح أن العرض الآخر جاء في السنوات الماضية حين كنت مدربا لمنتخب لجامايكا، كنت أرغب في القدوم لتدريبه، لكن لم تكلل المفاوضات بنجاح، ولا أتذكر المدرب الذي تعاقدوا معه في ذلك الوقت".

وأكد أنه يتابع الكرة المصرية باستمرار قائلا :" أعرف الأهلي جيدا فهو  نمبر وان"، مشيرًا إلي احتلاله المركز الأول في بطولة الدوري الممتاز، واحتلال الزمالك المركز الرابع، معلقا:" تفاجأت لتراجع الزمالك".

وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية.
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