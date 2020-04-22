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فن

أحمد داوود يروج لمسلسله الجديد لعبة النسيان.. شاهد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:08 ص
أحمد داود
أحمد داود
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مصطفى كرم
روَّج الفنان أحمد داود لمسلسله الرمضاني الجديد "لعبة النسيان" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أحمد داود بستر المسلسل وعلق علية قائلا "رمضان 2020 .. وكل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم علينا كلنا يارب".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "رمضان كريم" و " كل سنة وانت طيب يانجم" و " إن شاء الله يكسر الدنيا" و " بالتوفيق ان شاء الله".

يذكر أن أحمد داود، انتهي من تصوير دوره في فيلم " يوم 13 المقرر أن يطرح الفيلم في موسم عيد الأضحى القادم وفقا لخطة الشركة المنتجة.

كما تفاضل الجهة المنتجة حاليا بين اسم "يوم 13" و"القصر الملعون" لطرح الفيلم.
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