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فن

منة عرفة تنشر مقطعاً من مسلسلها السندريلا وتعلق «كنت لمضه أوي»

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:12 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة منة عرفة فيديو جديدًا لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

 وهو مقطع من مسلسل "السندريلا" وهو اول دور تمثيلي قامت به وهي طفلة في عام 2005.


وقد علقت منة علي الفيديو قائلة: السندريلا

كنت لمضة أوي وانا صغيرة.
.
اول مسلسل عملته في حياتي . #السندريلا #سعاد حسني الصغيرة


وقد نال الفيديو اعجاب متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى : 

عسل اوي


عسل اوييي نفسي اشوف المسلسل ده بحبك يامنة

لمضه ايه انتي عسل والله

قمر من وانتي صغيرة


يذكر أن منة عرفة، وعلي غزلان أثارا جدلا واسعا بعد اعتراف على غزلان بحبه لها حيث نشر اليوتيوبر  صورة له عبر حساب الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع الفنانة الشابة منة عرفة، والأخيرة تمسك بيده وتجري معه في مرح، بصورة تسودها الرومانسية.
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منة عرفة تنشر مقطعاً من مسلسلها السندريلا وتعلق «كنت لمضه أوي»

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