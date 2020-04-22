فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى للفنانة سماح أنور

تحتفل اليوم 22 أبريل الفنانة سماح أنور بعيد ميلادها الـ 55 وهى من مواليد عام 1965.





سماح أنور درست اللغة الفرنسية فى جامعة القاهرة، وهى ابنة الفنانة الراحلة سعاد حسين، ووالدها هو الأديب المعروف أنور عبد الله.





تألقت سماح أنور فى تقديم أدوار الفتاة المسترجلة بأكثر من طريقة، معتمدة على قصة شعرها وملامحها الهادئة، وكانت صرحت في أكثر من مناسبة بأنها لا تحب ارتداء الفساتين أو الأحذية ذات الكعب العالي.





تزوجت سماح أنور من طيار وأنجبت منه نجلها "أدهم"، ورغم إخفائها خبر زواجها عن الوسط الفنى، إلا أنها أعلنت عنه بعد رحيل زوجها وهى فى الشهر الرابع من الحمل، وبعدها لم تكرر سماح أنور فكرة الارتباط برجل آخر.



