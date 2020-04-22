إبراهيم سعيد لـ ميدو: "متقول حسام حسن ولا إنت خايف"





وعلق ابرهيم سعيد: " ‏ماتقول حسام حسن ولا انت خايف صباح الفل ".





وتفاعل معة عدد كبير من متابعيه، وجاءت التعليقات كالتالي:





‏‎ههههههههه هدي النفوس بقي يانجم .





‏‎كالعادة جاي تهدي النفوس يا هيما .









وعلق ميدو قائلا " ‏‎يا عم إبراهيم ده في ناس بتقولك ان الميلان كان بيفاوضني وناس تقولك مان يونايتد بس ماما كانت بعافية وناس مارضيتش تحترف علشان مفيش هناك سمنه بلدي.









ورد علية ابراهيم سعيد قائلا " ‏‎الهبد كتير بيشتغلوا الناس " .









😁ماتقول حسام حسن

ولا انت خايف 😊

صباح الفل 😁 https://t.co/kbzd3CBfuL pic.twitter.com/XKHwvpcSpZ — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) April 22, 2020