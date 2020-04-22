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رياضة

إبراهيم سعيد لـ ميدو: "متقول حسام حسن ولا إنت خايف"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:07 ص
ابراهيم سعيد و ميدو
ابراهيم سعيد و ميدو
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سيد احمد
أعاد الكابتن ابراهيم سعيد تغريد تويتة كتبها الكابتن أحمد حسام ميدو التي قال فيها " كمية لاعيبة كورة سابقين طلعوا كذبوا شوية كذب الفترة اللي فاتت في التليفزيون كأن الناس جالها الزهايمر أو يوتيوب وجوجل اتحذفوا!!".  

وعلق ابرهيم سعيد: " ‏ماتقول حسام حسن ولا انت خايف صباح الفل ".

وتفاعل معة عدد كبير من متابعيه، وجاءت التعليقات كالتالي: 

‏‎ههههههههه هدي النفوس بقي يانجم .

‏‎كالعادة جاي تهدي النفوس يا هيما .


وعلق ميدو قائلا " ‏‎يا عم إبراهيم ده في ناس بتقولك ان الميلان كان بيفاوضني وناس تقولك مان يونايتد بس ماما كانت بعافية وناس مارضيتش تحترف علشان مفيش هناك سمنه بلدي.


ورد علية ابراهيم سعيد قائلا " ‏‎الهبد كتير بيشتغلوا الناس " .


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