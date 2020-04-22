إبراهيم سعيد لـ ميدو: "متقول حسام حسن ولا إنت خايف"

أعاد الكابتن ابراهيم سعيد تغريد تويتة كتبها الكابتن أحمد حسام ميدو التي قال فيها " كمية لاعيبة كورة سابقين طلعوا كذبوا شوية كذب الفترة اللي فاتت في التليفزيون كأن الناس جالها الزهايمر أو يوتيوب وجوجل اتحذفوا!!".
وعلق ابرهيم سعيد: " ماتقول حسام حسن ولا انت خايف صباح الفل ".
وتفاعل معة عدد كبير من متابعيه، وجاءت التعليقات كالتالي:
ههههههههه هدي النفوس بقي يانجم .
كالعادة جاي تهدي النفوس يا هيما .
وعلق ميدو قائلا " يا عم إبراهيم ده في ناس بتقولك ان الميلان كان بيفاوضني وناس تقولك مان يونايتد بس ماما كانت بعافية وناس مارضيتش تحترف علشان مفيش هناك سمنه بلدي.
ورد علية ابراهيم سعيد قائلا " الهبد كتير بيشتغلوا الناس " .
😁ماتقول حسام حسن— ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) April 22, 2020
ولا انت خايف 😊
صباح الفل 😁 https://t.co/kbzd3CBfuL pic.twitter.com/XKHwvpcSpZ