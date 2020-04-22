AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ميدو عن محمد صبحي وأحمد راتب: واحد سابق عصره والتاني جامد جدًا.. شاهد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:26 ص
ميدو
ميدو
Advertisements
مصطفى كرم
علّق الكابتن أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، على أداء الفنان محمد صبحي وأحمد راتب في فيلم "علي بيه مظهر". 

وغرّد أحمد حسام ميدو عبر تويتر قائلاً: "‏محمد صبحي ممثل عبقري كان سابق عصره.. أحمد راتب الله يرحمه ممثل جامد جدًا ‎#علي_بيه_مظهر".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه، وجاءت بين "‏‎راتب كان بيحول اي شخصية بيمثلها لـ 4d" و"‏‎طبعًا جامدين قوي قوي" و"‏‎محمد صبحي مثقف وأستاذ وهو فنان رائع".

يُذكر أن فيلم علي بيه مظهر و40 حرامي من إنتاج عام1985 ، بطولة النجم الكبير محمد صبحي وأحمد راتب. 

وشارك في العمل عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم سمية الألفي ومحمد رضا وجميل راتب ومحمد رضا ومجدي وهبة والفنان صلاح عبد الله، من إخراج أحمد ياسين .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد فهمي يكشف كواليس مشاركة أحمد عز في فيلم العارف 2020

بيكلي وموسيس ومجدي يقودون هجوم المقاصة أمام الجيش في الكأس

بالأسماء والمستندات.. أحكام عسكرية على 300 متهم في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد

إسعاد يونس تعلن عن ضيف الحلقة الجديدة لـ صاحبة السعادة.. شاهد

نجيب ساويرس: أحمد ذكي كان لديه عبقرية ودهاء وبعد نظر

ترشيحاتنا

مفاجآت مدوية في مفاوضات الأهلي لتجديد عقد فايلر .. فيديو

فيروس كورونا يضرب العالم في شتاء 2021.. مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية تحذر من خطورة الموجة الثانية للوباء

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة إلغاء الأبحاث عن الطلاب واعتماد نتيجة الترم الأول

تامر أمين ينفعل على الهواء.. العرض خط أحمر.. فيديو

أزمة كورونا.. أحمد موسى يكشف عن 3 سيناريوهات لشهر رمضان

تاكيس جونياس: لن أعمل في مصر إلا مع نادٍ من 3 فقط.. فيديو

AdvertisementS

الحظر في شهر رمضان.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة.. التخفيف أقربها

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة إلغاء الأبحاث عن الطلاب واعتماد نتيجة الترم الأول

ليلة القبض على حنين حسام.. أثارت الجدل بفيديوهاتها.. ووالدها: بنتى معملتش حاجة

الخير قادم.. تامر أمين يعلن خبرا سارا للمصريين بخصوص فيروس كورونا

الزعيم بين الحياة والموت.. القصة الكاملة لتدهور حالة كيم جونج أون والخليفة المنتظر

الرئاسة: وصول طائرة المساعدات الطبية المصرية إلى الولايات المتحدة .. فيديو وصور

صدمة.. منظمة الصحة العالمية تطالب الإتحاد الأوروبي بإيقاف النشاط الرياضي حتى نهاية 2021

القلب والكلى والوزن.. 10 أسباب وراء تورم القدمين

التقليد والتمثيل الفاشل أبرزها.. 5 اتهامات لـ خلي بالك من فيفي بعد إذاعة الحلقة الأولى

ننشر نص القرار.. حجز حنين حسام للصباح لاستكمال التحقيقات

تقليد وفبركة.. هجوم كبير على فيفي عبده بعد «خلي بالك من فيفي»

بـ 3 مكونات فقط.. طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا خطوة بخطوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القلب والكلى والوزن.. 10 أسباب وراء تورم القدمين

لزوم السهرة.. طريقة عمل البطاطس المكسيكية

الكافيه في البيت.. طريقة عمل سموزي الموز بالفول السوداني