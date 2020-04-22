ميدو عن محمد صبحي وأحمد راتب: واحد سابق عصره والتاني جامد جدًا.. شاهد

علّق الكابتن أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، على أداء الفنان محمد صبحي وأحمد راتب في فيلم "علي بيه مظهر".





وغرّد أحمد حسام ميدو عبر تويتر قائلاً: "‏محمد صبحي ممثل عبقري كان سابق عصره.. أحمد راتب الله يرحمه ممثل جامد جدًا ‎#علي_بيه_مظهر".





وانهالت عليه التعليقات من متابعيه، وجاءت بين "‏‎راتب كان بيحول اي شخصية بيمثلها لـ 4d" و"‏‎طبعًا جامدين قوي قوي" و"‏‎محمد صبحي مثقف وأستاذ وهو فنان رائع".





يُذكر أن فيلم علي بيه مظهر و40 حرامي من إنتاج عام1985 ، بطولة النجم الكبير محمد صبحي وأحمد راتب.



