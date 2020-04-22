



محافظ قنا يتفقد صومعة الترامسة والمراشدة لمتابعة استلام محصول القمح









أكد اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، إتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا لكل العاملين بصوامع وشون استلام محصول القمح المحلي وتقديم كل وسائل الوقاية الصحية من كمامات وتطبيق كافة الإجراءات التي وجهت بها وزارة الصحة المصرية من إرشادات وقائية وتدابير .









جاء ذلك خلال جوله ميدانية لصومعة الترامسة بمركز قنا وصومعة المراشدة وتبلغ السعة التخزينية لكل منهما 60 ألف طن، يرافقه العميد وليد البيلي سكرتير عام مساعد المحافظة و أحمد السيد وكيل وزارة التموين وعدد من القيادات التنفيذية.





وأوضح محافظ قنا، أن ذلك يأتى في إطار متابعة موسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد وللتأكد من جاهزية الشون والصوامع لاستقبال الكميات الموردة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين وتذليل العقبات التي تواجههم خلال أعمال التوريد واستلامهم أثمان المحصول.





وأشار محافظ قنا، إلي أن اجمالي ما تم توريده حتي الآن من محصول القمح للصوامع و الشون بالمحافظة بلغ ١١٣٢٩ طن و٧٦٧ كيلوجرام من القمح، مؤكدًا أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 105 ألف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و 590 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و 8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألف و 590 طن.









وأكد وكيل وزارة التموين، بأنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء"، حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و 685 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و 670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري، و أنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.





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