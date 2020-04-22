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رياضة

إصابة جميع لاعبي إنتر ميلان بفيروس كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:13 ص
لوكاكو
لوكاكو
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عبدالله هشام
أكد البلجيكي روميلو لوكاكاو مهاجم فريق انتر ميلان الإيطالى على إصابة 23 لاعبا في الفريق بأعراض فيروس كورونا في يناير الماضي.

وأـضاف لوكاكو في حديث مع كاترين كيركهوفس زوجه مهاجم فريق نابولى ميرتنز عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام والتى نقلها تلفيزيون ار تي : أقسم اأن 23 لاعبا من الفريق أصيب بحمي وسعال عندما حصلنا على إجازة لمدة أسبوع في شهر ديسمبر ثم عدنا للتدريبات . 

وأكمل : عندما لعبنا ضد كالياري بعد 25 دقيقة فقط سقط أحد مدافعينا ولم يقدر علي إكمال المباراة واغمي عليه .

وأوضح لوكاكو : جميع اللاعبين شعرو بالسعال والحمي وارتفاع درجة الحرارة مرتفعه حتي أنا رغم اننى لم أصب بالسعال والحمي منذ سنوات. 

وأردف: بعد المباراة كان من المقرر إقامة عشاء مع بعض الضيوف لكنني اعتذرت وذهبت لسريري ولم يكن احد يعرف بفيروس كورونا لذلك لم نجري اختبارات أو تحاليل. 

جدير بالذكر أن فريق انتر ميلان لم يعلن إصابة احد من اللاعبين او النادي طوال الفترة الماضي علي الرغم من وجوده في مدينة لومبارديا وهي مركز تفشي الوباء العالمي. 
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