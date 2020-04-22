جامعة المنيا تعتمد آلية تقديم الطلاب للرسائل البحثية لاجتياز سنوات النقل للكليات

عقد مجلس جامعة المنيا جلسته لمناقشة الخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020





في إطار تطورات خطط الدولة الاحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد، وقد أحيط المجلس علما بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020 لكل الفرق الدراسية.





واعتمد المجلس بإجماع الأراء آلية إعداد الطلاب في سنوات النقل للرسائل البحثية (مقالة بحثيه – مشروع بحثي – بحث مرجعى) فى المقرارات التى كانت تدرس فى الفصل الدراسي الثانى ويكون التقيم فيها راسب أو ناجح .





وأوضح المجلس انه سوف يعلن على صفحة المقرر فى منصة المقررات الإلكترونية لكل كلية آلية وشكل الرسالة البحثية المطلوبة بكل مقرر مع وجود البريد الإلكترونى لأستاذ المقرر والتى سوف يتم رفع الرسالة البحثية على هذا البريد الإلكترونى والمعلن فى نفس الصفحة على منصة المقررات الإلكترونية وسوف يعلن ذلك فى موعد غايته 7/5/2020 على أن يتم ر فع هذه الرسائل البحثية فى موعد غايته 15/6/2020 .

موضحا، أنه فى حالة عدم نجاح الطالب فى الرسالة البحثية المقدم منه يجوز للطالب التقدم ببحث أخر فى خلال أسبوعين من أعلان النتيجة وإذا لم يقبل الرسالة البحثية للمرة الثانية يعتبر الطالب راسبا فى تلك المقررات وتطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة للرسوب طبقا للوائح الكليات.

وبالنسبة للكليات العملية والتى بها مقررات تتطلب التدريب العملى سيتم تغطيتها مع بداية عودة الدراسة لمدة ثلاث أو أربع أسابيع على أن يكون ذلك متطلب من متطلبات التخرج ولا يمنع ذلك من إنتقال الطالب إلى الفرقة الأعلى .

وفيما يخص المقرارات الممتدة ينطبق عليها ما ينطبق على مواد الفصل الدراسى الثانى

لطلاب فرق النقل بكليات الجامعة ووفقا للوائح المقررة بكل كلية والتى تراعى توزيع درجات المقرر وفقا للائحة المقررة .

على أن تؤجل الإمتحانات التى كان مقرر عقدها فى نهاية الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرق النهائية بجميع الكليات

لحين انتهاء تعليق الدراسة ويتم وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع مراعاة منح الطلاب فترة من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع قبل إجراء تلك الإختبارات بما فى ذلك مشاريع التخرج.

و بالنسبة للدراسات العليا، أكد المجلس على قراراته الصادرة بجلسته السابقة على تاجيل أمتحانات الدراسات العليا بجميع كليات الجامعة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن المدة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية لحين العودة من تعليق الدراسة .