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محافظات

استلام وتوريد 2732 طن قمح في أول أسبوع ببني سويف

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:58 ص
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأنه تم"أمس"استلام وتوريد 1659طن و600 كجم من القمح  بصوامع وشون المحافظة، ليصل إجمالي ما تم توريده "منذ بداية موسم التوريد يوم الأربعاء الماضي وحتى أمس الثلاثاء" إلى 2731 طن و947 كجم،مشيرا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع . 

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019/2020،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة  لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة ،رئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من : مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية . 

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 130 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 الف طن . 

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